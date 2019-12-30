В России создадут авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех» прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке. Как пишут «Известия», об этом говорится в письме заместителя министра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Кроме того, правительство готовит предложения по модернизации или созданию нового центра по техническому обслуживанию, инженерному обеспечению и переподготовке авиационного персонала в ДФО.
Ранее Абрамов обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой обратить внимание на проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке. Ситуация осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро».
Затем в 2017 году прекратила свою деятельность «ВИМ-Авиа», осуществлявшая значительную часть рейсов в данном направлении. На рынке перевозок из центральной части страны в ДФО и обратно появились другие компании, но стоимость авиабилетов выросла.
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