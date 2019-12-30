Гаджеты: Российскую платежную систему Mir Pay предустанавят на все смартфоны в России



Российский регулятор из Федеральной антимонопольной службы (ФАС), претворяя в жизнь решение о предустановке во всех продаваемых в стране смартфонах отечественного программного обеспечения, планирует обязать продавцов мобильных устройств устанавливать приложение платежной бесконтактной системы Mir Pay.

Включение российской платежной системы в перечень обязательных для предустановки приложений реализует нормы закона принятого в декабре 2019 года и вступающего в силу с 1 июля 2020 года. Это решение поможет дальнейшему развитию отечественной платежной системы Mir Pay и обеспечит расширение клиентской базы на несколько десятков миллионов человек.

В настоящее время платежная платформа Mir Pay работает с 40 банками, а клиентская сеть развивается на 600 человек в сутки. Наибольшей популярностью у клиентов платежной сети пользуются расчеты в розничных торговых сетях и предприятиях общественного питания. Прямыми конкурентами Mir Pay являются платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, значительно более популярные в России.

По заявлению экспертов, решение о предустановке Mir Pay на устройства, работающие под iOS, может значительно увеличить популярность платформы и увеличить базу клиентов. Использование отечественной системы Mir Pay обеспечивает россиянам защиту от возможной блокировки иностранных сервисов для граждан РФ, однако установка приложения на смартфоны не является требованием обязательного его использования.

В настоящее время статистика утверждает, что в России реализовано за первые 11 месяцев 2019 года 11,7 миллиона смартфонов работящих с бесконтактными платежными системами Mir Pay, Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Транзакции при помощи карт «Мир» увеличилось с 2017 года с 3 до 19 %.

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