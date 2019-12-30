В Сети показали рендер смартфона Huawei P40 Pro

В Сети представили рендерные изображения нового смартфона Huawei P40 Pro, который получил продвинутый чип Kirin 990 5G.
В свою очередь, производитель пока не называет параметры устройства, а также примененный процессор, однако есть предположения, что именно такой чип получит аппарат. Кроме того, основная камера обладает тройным модулем на 64+20+12 мегапикселей. В числе достоинств камеры также сообщается применение макрообъектива и сенсора Time of Flight.
Также стоит отметить, что новый смартфон обладает аккумулятором с емкостью 5500 мАч, а также поддерживает быструю зарядку. По представленным рендерам можно судить, что техника обзаведется стильным корпусом с продвинутыми параметрами.
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