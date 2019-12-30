Опубликованы параметры новой видеокарты Radeon RX 5600 XT

Сегодня стало известно, что новая продвинутая видеокарта Radeon RX 5600 XT будет официально выпущена уже 6 января.

В частности, некоторые источники уже активно распространяют вероятные параметры производительности видеокарты. Новая модель Radeon RX 5600 XT обладает 6 гигабайтами памяти GDDR6, а также улучшенной шиной 192 бита и частотой 12 Ггц.

Также известно о новинке, что устройство получил 8-пиновый разъем питания, а также порты HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 x3. Пока остальные характеристики удерживаются в тайне и будут объявлены уже через неделю во время официальной презентации. Пока тестирования данной техники не проводились, что говорит об отсутствии каких-либо результатах испытаний.

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