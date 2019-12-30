Опубликованы параметры новой видеокарты Radeon RX 5600 XT

Сегодня стало известно, что новая продвинутая видеокарта Radeon RX 5600 XT будет официально выпущена уже 6 января.
В частности, некоторые источники уже активно распространяют вероятные параметры производительности видеокарты. Новая модель Radeon RX 5600 XT обладает 6 гигабайтами памяти GDDR6, а также улучшенной шиной 192 бита и частотой 12 Ггц.
Также известно о новинке, что устройство получил 8-пиновый разъем питания, а также порты HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 x3. Пока остальные характеристики удерживаются в тайне и будут объявлены уже через неделю во время официальной презентации. Пока тестирования данной техники не проводились, что говорит об отсутствии каких-либо результатах испытаний.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский актер Станислав Садальский поделился в Instagram снимками церемонии прощания с художесвенным руководителем театра «Современник»Галиной Волчек. «Прощай, «Современник». Ушел… Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Календарь: 1 декабря — Всероссийский день хоккея / 1 декабря
- После смерти девушки в отделе полиции Оренбурга начата проверка / 29 ноября
- Маск сбил ограждение на Cybertruck / 10 декабря
- Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года / 25 ноября
- Предприниматели «Барабашово» заявили, что рейдеры совершили на харьковском рынке два поджога / 20 декабря
- Гривна к доллару подорожала до 23,41 грн/$ / 19 декабря
- Экс-директора лагеря «Виктория» выпустили из СИЗО / 9 декабря
- Эксперт объяснила положительное влияние использования матерных слов на работе на коллектив / 17 декабря