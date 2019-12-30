Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar24.сom, вылетевший из Дохи в 05.02 мск лайнер Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11.35. Около 07.30 он подал общий сигнал тревоги и сел в Домодедово, передает ТАСС.

Причины экстренной посадки устанавливаются.

Напомним, 29 октября Аirbus 380, выполнявший рейс в Таиланд, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово

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