Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово.
Как свидетельствуют данные портала Flightradar24.сom, вылетевший из Дохи в 05.02 мск лайнер Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11.35. Около 07.30 он подал общий сигнал тревоги и сел в Домодедово, передает ТАСС.
Причины экстренной посадки устанавливаются.
Напомним, 29 октября Аirbus 380, выполнявший рейс в Таиланд, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово
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