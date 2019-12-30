Московская биржа открылась снижением

30.12.2019, 9:51, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,08% – до 3047,99 пункта, индекс РТС снизился на 0,12% – до 1547,53 пункта.

Следует из данных Московской биржи. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский актер Станислав Садальский поделился в Instagram снимками церемонии прощания с художесвенным руководителем театра «Современник»Галиной Волчек. «Прощай, «Современник». Ушел… Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика