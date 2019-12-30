Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,08% – до 3047,99 пункта, индекс РТС снизился на 0,12% – до 1547,53 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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