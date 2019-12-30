«Еле дышит»: эксперт о состоянии Аллы Пугачевой

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Последнее: Российский актер Станислав Садальский поделился в Instagram снимками церемонии прощания с художесвенным руководителем театра «Современник»Галиной Волчек. «Прощай, «Современник». Ушел… Просили выступить, но не стал. Какая-то околотеатральная тусовка. Есть, конечно, искренние, но море ненужных людей и слов. Почему-то говорят, что Галина Борисовна открыла русский театр Западу, хотя до нее это сделал Станиславский, а первым, после революции, […]
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