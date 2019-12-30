Ученые назвали самые перспективные профессии

Британские ученые назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в течение предстоящего десятилетия. Грядущую эпоху эксперты назвали «новым веком машин», сообщает телеканал «360».

Специалисты прогнозируют, что нарасхват будут программисты, аналитики данных и дизайнеры одежды. Также ожидается спрос на мастеров в области надзора, таких как поведенческие эксперты или исследователи репутации. Кроме того, без работы не останутся работники заведений общественного питания.

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