Bloomberg назвало самого разбогатевшего за год российского миллиардера

Самым разбогатевшим за 2019 год российским миллиардером стал один из основных владельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин, следует из данных Bloomberg.

Состояние Потанина в 2019 году увеличилось на 8,5 млрд долларов, составив 28,2 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Второе место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье богатство стало больше на 5,2 млрд и достигло 24,6 млрд долларов. На третьем месте оказался совладелец Лукойла Вагит Алекперов, его капитал вырос на 6,22 млрд – до 22,3 млрд долларов. В пятерку самых разбогатевших российских миллиардеров также вошли основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 3,46 млрд долларов и составило 21,3 млрд долларов, и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал увеличился на 2,51 млрд долларов – до 20 млрд.

На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние выросло на 4,35 млрд долларов – до 18,2 млрд. Седьмое место вновь занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его состояние стало больше на 2,51 млрд и составило 16,7 млрд долларов. На восьмой строчке остается Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 16,2 млрд долларов – рост на 2,1 млрд. Девятое место досталось бенефициару «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко – состояние в 15,3 млрд долларов в 2019 году выросло на 2,83 млрд. Десятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние поднялось с начала года на 1,67 млрд долларов и достигло 14,8 млрд.

Совокупное состояние 23 богатейших россиян в 2019 году выросло максимальными за последние четыре года темпами – на 52,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Напомним, что журнал Forbes поставил Потанина на третью строчку рейтинга десяти самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии. Первое место в рейтинге занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

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