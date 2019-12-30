Каменских показала тело с татуировками

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото, сделанные во время финала проекта «Х-фактор» на телеканале СТБ.
На снимках она запечатлена с татуировками, очевидно, временными.
«Тату. Да или нет?» – спросила она.
Большинство подписчиков певицы ответили «нет».
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* or * ?
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Tattoo * Yes or No? * * Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata MUA: @mariia_samharadze Hair: @stetsjulia Tattoo: @sashatattooing Management: NICE2CU #xfactor #nk #nkofficial
Победителем десятого сезона шоу «Х-фактор» стала подопечная Игоря Кондратюка, 17-летняя Элина Иващенко. Запись момента объявления победителя опубликовали на YouTube-канале проекта «Х-фактор».
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.
В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».
С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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