Каменских показала тело с татуировками

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram фото, сделанные во время финала проекта «Х-фактор» на телеканале СТБ.

На снимках она запечатлена с татуировками, очевидно, временными.

«Тату. Да или нет?» – спросила она.

Большинство подписчиков певицы ответили «нет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

* or * ?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 28 Дек 2019 в 11:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Tattoo * Yes or No? * * Style: @lan_ira @tatyana_larina_tata MUA: @mariia_samharadze Hair: @stetsjulia Tattoo: @sashatattooing Management: NICE2CU #xfactor #nk #nkofficial

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Дек 2019 в 6:12 PST

Победителем десятого сезона шоу «Х-фактор» стала подопечная Игоря Кондратюка, 17-летняя Элина Иващенко. Запись момента объявления победителя опубликовали на YouTube-канале проекта «Х-фактор».

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солисткой которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».

С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Диетолог Нурия Дианова предложила заменить вредные блюда, подготовленные к празднованию Нового года, на более полезные. Отмечается, что салаты с майонезом, которые часто готовят россияне, можно существенно улучшить в вопросе пользы для организма. Диетолог подчеркивает, что доля насыщенного блюда на человека должна быть не более 200 грамм. Такой салат лучше оставить в единичном экземпляре. Хорошим решением […]