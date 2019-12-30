Мнение: Пелагея: разбор

Ни для кого не секрет, что образ любого артиста в кино, на сцене и в телевизоре очень далёк от того, кем человек является на самом деле.

«Друзья Ивана уверены, что в его изменах на 90% виновата сама Пелагея, ведь в жизни она не такая, как на экране — злая, завистливая. Об этом говорят и те, кто работал с ней на шоу», — рассказывают близкие пары из хоккейной тусовки.



Возьми меня на людях, ведь я артистка! Фото: Соцсети

Почти все, кто сталкивался с певицей Пелагеей в жизни, её не любят. Пожалуй, разве что кроме Димы Билана, которой даже меня считал до последнего милой девочкой, пока я его не размазала в уходящем году. Но Билан, конечно, тот ещё нравственный ориентир — после таблеточек и порошков и пасмурное небо становится радужным.

Так что не так с Пелагеей? Виновата сама?

Несмотря и на моё отрицательное отношение к некрасивой и злой девочке-картофелине, мне жутко не нравится фраза «сама виновата».

То есть, он изменял, а виновата она? Простите, но если дело дошло до измен назло, то почему ты предварительно не развёлся?

Лично я не могу списать измену на «сама виновата». Хотя признаю, что любая измена — всего лишь следствие.

«Она не давала Ивану ступить ни шагу. Всегда проверяла телефон, почту и донимала его. У нее большой комплекс по поводу внешности и того, что она намного старше. И пусть Поля выступает против пластики, но за последний год сделала себе немало операций».

А вот это больше похоже на правду. Перезрелая и не по возрасту прыщавая картофелина повела себя в браке как злой подросток-собственник.

Адекватно оценивая, какая она несуразная, боясь потерять мужа, Пелагея превратилась в капризного и деспотичного абьюзера в доме. Детские комплексы заставили злую девочку собрать свои игрушки в кучу, сесть сверху и злобно зыркать на всех кругом.



Фото: Соцсети

А как не зыркать? Вы посмотрите на хоккейных жён-писечек — где они, а где эта Пелагея?

«Были и другие девушки, интимные переписки, тайные встречи. С Пелагеей с самого начала все не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке. Многие жены игроков ЦСКА ее не любят. Называют «плохой актрисой», потому что прекрасно знают, что у них на самом деле творится в личной жизни. Не особо принимают ее в компании, не зовут на совместные мероприятия».

Да я не спорю, что «хоккейные жёны» — тот ещё серпентарий. Не лучше футбольных. Но даже на их фоне Пелагея в своём неадеквате переплюнула и Алису «майора ФСБ» Аршавину, и Алану — отбитую на всю голову — Мамаеву.

И теперь — по поводу «сама виновата». Отмотаем плёнку на три года назад и вспомним, что натворила картофелина?

«Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении. Но у нее хватило наглости тайно встречаться с ним после съемок «Голоса» на его квартире, которую снимал клуб ЦСКА. Однажды Женя неожиданно вернулась поздно ночью из родного города и долго звонила в домофон… Дверь открыла консьержка, которая буквально за секунду до этого видела, как через другую дверь от Ивана убегает Пелагея».

Наплевав на нормы приличий, на мораль и нравственность, прекрасно осознавая, что у Телегина были тогда серьёзные незаконченные отношения, Пелагея, как танк, нагло влезла в чужую постель.

И теперь новая любовница Ивана Мария Гончар как бы случайно слила совместную фотографию, что и стало причиной развода:

«Пришли под руку и весь вечер обнимались. Есть подозрение, что Мария специально слила информацию. Снимок опубликовала посторонняя женщина, будто бы случайно. Ну кто будет фотографироваться вот так на фоне других людей?», — рассказали в окружении хоккеиста.

Отбросив эмоции и личное отношение к персонажам, что имеем в сухом остатке?

Во-первых, полигамного козла, который радостно скачет по всем грядкам в зоне своей досягаемости. Во-вторых, селянку-картофелину, которая надумала привязать козла только под своим кустиком. В-третьих, вполне закономерный итог, когда этот кустик волос на лобке козлу надоел, и он побежал спустить под соседний.

Кто виноват? Да все — уроды. Включая злорадно потирающих ручки хоккейных писечек, сливающих информацию о Пелагее-картофелине.

Или я неправа? Можно ли хоть кого-то тут назвать порядочным человеком?

Источник: Лена Миро

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