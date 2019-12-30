Убившего семью сокамерника мужчину осудили пожизненно

Приморский краевой суд признал виновным бывшего заключенного в убийстве жены и дочери его сокамерника и приговорил его к пожизненному лишению свободы, информирует прокуратура региона.

«Как установлено судом, преступления совершены лицом, освободившимся в 2017 году условно-досрочно из мест лишения свободы. Достоверно зная от своего сокамерника, что у супруги последнего, проживающей в микрорайоне Врангель города Находка, имеется в собственности автомобиль марки Toyota Rav4, фигурант решил завладеть транспортным средством и иным имуществом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена его сокамерника, и потребовал, чтобы она написала расписку и подписала договор о продаже машины. Несколько дней он удерживал потерпевшую и ее дочь, которая тогда случайно приехала в гости к матери, до завершения регистрации автомобиля.

После этого женщину он убил из ружья, а ее дочь зарезал. Тела он сбросил в заранее выкопанную яму и засыпал строительным мусором. В дальнейшем автомобиль обменял на другую другой.

«Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учетом отягчающего обстоятельства (наличие особо опасного рецидива), суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Для отбывания наказания подсудимому определена колония особого режима», – информирует прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 23 декабря в одной из квартир в Уфе нашли пожилую супружескую пару и их сына убитыми.

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