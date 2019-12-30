Баканов: Мы будем работать и дальше, пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома

Служба безопасности Украины продолжит работать над освобождением всех пленных украинцев, заявил 29 декабря в аэропорту Борисполь глава СБУ Иван Баканов, сообщил пресс-центр СБУ.

«Мы будем работать и дальше, пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства. Национальные интересы – это, прежде всего, постоянная защита и забота о наших гражданах, где бы они ни находились», – сказал Баканов.

Он подчеркнул, что СБУ продолжит прилагать максимум усилий, чтобы «инициатива президента Владимира Зеленского об освобождении всех украинских граждан была реализована на все 100 процентов».

«Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате – ваша большая заслуга», – добавил Баканов.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Они прилетели в киевский аэропорт Борисполь. Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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