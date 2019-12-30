Александр Половцев рассказал о детях от молодой супруги Эсаны Муратов: «Некогда в туалет сходить, не то что поесть»

Александр Половцев в эфире телешоу «Ты не поверишь!» пояснил о детях от молодой супруги Эсаны Муратов. По словам актера, он не может ни в туалет сходить, ни поесть.
Жена знаменитости младше его на 22 года. Три года назад Эсана Муратова подарила мужу сына Андрея, а пару лет назад – дочь Яну. Половцев проводит с ребятами все свободное время. «Некогда в туалет сходить, не то, что поесть», — поделился артист заботами о наследниках. Как он отметил, после работы забывает обо всем и рядом с малышами чувствует себя по-другому. От прошлых отношений с Юлией Соболевской звезда «Улиц разбитых фонарей» имеет взрослого сына Степана, которому сейчас 28 лет. Недавно молодой человек порадовал отца внуком, которого назвали Эрик.
Александр Половцев также рассказал, что наследник и его избранница снимают квартиру, а денег у родителей не просят, поскольку хотят всего добиться сами. «Степа работает в проектах моей бывшей жены. Знаю, что он и художник по свету, и помощник оператора», — отметил актер, добавив, что еще сын занимается музыкой.
Артист сожалеет, что работа над знаменитым сериалом закончилась. Он отдал ему 23 года своей жизни. «Хочу, чтобы внук и дети подросли и посмотрели сериал», — заявил телеведущий, пожелав поклонникам в Новом году быть здоровыми, счастливыми и терпеливыми.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «По-другому нельзя»: Андрея Данилко отправили на «Евровидение-2020» / 15 декабря
- Наталья Водянова показала фото с «особенной» сестрой в честь ее дня рождения / 29 ноября
- Соловьев не смог вынести слов Гордона о будущем России и сорвался / 16 декабря
- «Умные» часы Amazfit X с изогнутым экраном попадут в продажу в 2020 году / 5 декабря
- Зеленскому предъявлено жесткое обвинение / 25 ноября
- Ксения Собчак опровергла слова матери о гостевом браке с Богомоловым / 4 декабря
- На дочь Ивана Урганта Эрику обрушились с расистскими комментариями в адрес ее темнокожего парня / 24 декабря
- Есть пострадавшие: под Нижним Новгородом перевернулся автобус / 16 декабря