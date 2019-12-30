Александр Половцев рассказал о детях от молодой супруги Эсаны Муратов: «Некогда в туалет сходить, не то что поесть»

Александр Половцев в эфире телешоу «Ты не поверишь!» пояснил о детях от молодой супруги Эсаны Муратов. По словам актера, он не может ни в туалет сходить, ни поесть.

Жена знаменитости младше его на 22 года. Три года назад Эсана Муратова подарила мужу сына Андрея, а пару лет назад – дочь Яну. Половцев проводит с ребятами все свободное время. «Некогда в туалет сходить, не то, что поесть», — поделился артист заботами о наследниках. Как он отметил, после работы забывает обо всем и рядом с малышами чувствует себя по-другому. От прошлых отношений с Юлией Соболевской звезда «Улиц разбитых фонарей» имеет взрослого сына Степана, которому сейчас 28 лет. Недавно молодой человек порадовал отца внуком, которого назвали Эрик.

Александр Половцев также рассказал, что наследник и его избранница снимают квартиру, а денег у родителей не просят, поскольку хотят всего добиться сами. «Степа работает в проектах моей бывшей жены. Знаю, что он и художник по свету, и помощник оператора», — отметил актер, добавив, что еще сын занимается музыкой.

Артист сожалеет, что работа над знаменитым сериалом закончилась. Он отдал ему 23 года своей жизни. «Хочу, чтобы внук и дети подросли и посмотрели сериал», — заявил телеведущий, пожелав поклонникам в Новом году быть здоровыми, счастливыми и терпеливыми.

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