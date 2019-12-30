Новый внедорожник Chevrolet Suburban получит комплектацию Z71

Обновленный внедорожник Chevrolet Suburban получит новую модификацию под названием Z71.
Благодаря новшествам станет возможным преодолеть самые сложные участки дорог. Напомним, совсем недавно состоялась официальная премьера обновленной модели. Отличием новинки от предшественника обозначена независимая подвеска. Кроме того, аналогичную модификацию Z71 также применят в отношении другого популярного внедорожника Tahoe.
Пока производитель умалчивает полный перечень улучшения новой версии, однако в ближайшее время будут озвучены достоинства указанного автомобиля, а также стоимость предложенных улучшений. Внедорожник Chevrolet Suburban пользуется достаточно высоким спросом на мировом рынке.
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