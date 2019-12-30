Мать Тимати прокомментировала видео с облизывающей её ногу внучкой

Мать Тимати прокомментировала видео, на котором запечатлена её внучка. В скандальном ролике ребёнок облизывает её ногу.

Многочисленные пользователи обвинили Юнусову в жестоком обращении с девочкой. Мать Тимати была вынуждена удалить данную публикацию и давать пояснения относительно сложившейся ситуации. Она сообщила, что кто-то может считать её злой, старой, чрезмерно откровенной или шокирующей, однако она сама равнодушна к появлению комплиментов и критическим заявлениям.

«Лишь я знаю про себя всю правду», — отметила Юнусова на персональной странице в Instagram.

Согласно её словам, людям нужно вначале пройти аналогичный путь, а лишь затем пытаться осуждать. Мать Тимати добавила, что когда брезгливый ребёнок, подобный Алисе, берёт палец ноги бабушки в рот, это указывает исключительно на «шалости и любовь».

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