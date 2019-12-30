Ученые: Ходьба защищает от семи видов рака

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют взрослым 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности, 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности в неделю, чтобы оставаться здоровыми. Исследователи обнаружили, что соблюдение рекомендованного уровня физической активности может помочь избежать семи видов рака.

Новое исследование, опубликованное в журнале клинической онкологии, показывает, что регулярные умеренные физические нагрузки помогают снизить риск возникновения миеломы, неходжкинской лимфомы и рака толстой кишки, молочной железы, почек, печени и матки. Исследователи предполагают, что простая прогулка, по крайней мере, 20 минут в день, снижает вероятность возникновения этих заболеваний у людей. Результаты получены из анализа данных более чем 750 000 взрослых в Австралии, Европе и США. Исследователи изучили влияние умеренных физических нагрузок, таких, как ходьба и легкая езда на велосипеде, и энергичных упражнений, таких, как теннис и бег трусцой.

Результаты показали, что у людей, которые следовали рекомендациям, риск развития рака печени был на 18 процентов ниже. Как пишет The Daily Mail, риск снижается на 27 процентов, когда физическая активность увеличивается до пяти часов в неделю.

Женщины снижали риск развития рака молочной железы на 6 процентов после регулярного выполнения 150 минут умеренных упражнений и на 10 процентов при пятичасовой активности. У них также было на 18 процентов меньше шансов заболеть раком матки, неходжкинской лимфомой.

Как у мужчин, так и у женщин, которые выполняли одинаковые упражнения, риск развития рака почки снизился на 11–17 процентов. Оба пола продемонстрировали снижение вероятности развития миеломы при раке крови на 19 процентов.

Мужчины смогли снизить риск развития рака толстой кишки на 14 процентов после выполнения рекомендованного уровня физической активности. Исследователи говорят, поскольку люди увеличивают свою физическую активность каждую неделю, риск возникновения любой формы рака также уменьшается. Особенность этих результатов заключается в том, что они демонстрируют, как короткие регулярные упражнения средней интенсивности, такие, как быстрая ходьба, могут принести огромную пользу и снизить риск развития различных типов рака.

Тем не менее, исследователи отметили, что их данные получены из самоотчетов о физической активности. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как умеренные физические нагрузки, такие, как ходьба, напрямую снижают риск развития рака.

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