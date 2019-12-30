Трамп обвинил Twitter в блокировке своих сообщений

30.12.2019, 9:20, Новости дня

Твит президента США Дональда Трампа, в котором раскрывалась личность предполагаемого осведомителя, чья информация легла в основу процедуры импичмента, был заблокирован компанией Twitter. Трамп обвинил компанию в том, что эта блокировка отразилась на аккаунтах млн пользователей.

Твит президента, в котором было названо имя сотрудника разведывательного сообщества страны, пропал а субботу. Он появился в воскресенье, но уже без упоминания имени.

Twitter объяснил это «сбоем в системе», в результате которой пострадали учетные записи некоторых пользователей, включая президента.

В то же время пресс-секретарь Twitter отметила, что, согласно политике Twitter, любые твиты, в которых разглашается личная информация о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил компании. Однако имена к разряду личной информации не относятся.



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