Ученому, изменившему ДНК детей для иммунитета к ВИЧ, дали три года тюрьмы

Китайского биолога Хэ Цзянькуя приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в $430 тысяч по обвинению в незаконном редактировании генома эмбриона человека. Об этом пишет South China Morning Post.

Ранее Цзянькуй признался, что отредактировал геном двух младенцев для выработки иммунитета к ВИЧ. В Китае и большинстве стран мира эта процедура запрещена.

Из записей ученого, которые оказались в распоряжении MIT Technology Review, следует, что изменение генома эмбрионов могло привести к нежелательным мутациям. Отмечается, что Цзянькую удалось отредактировать ген, отвечающий за невосприимчивость к ВИЧ, однако не так, как было нужно. Научных доказательств наличия у детей иммунитета к ВИЧ пока нет.

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