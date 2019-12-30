Мнение: Что за место с надписью «Воину Евгению» на трассе М4 «Дон»? Какому воину?

Все, кто едет по М4 «Дон» на юг и обратно обращали внимание на памятник «Воину Евгению», что находится на возвышение вдоль трассы М4 «Дон» рядом с рекой Осетр в Тульской области. Памятник оформлен пограничными столбами, флагами ВДВ и ПВ РФ, в середине большой православный крест. Это поклонный крест святому воину Евгению.





Первый раз, когда я увидел столь необычный памятник сразу возник вопрос — кому, когда, кто такой воин Евгений. Единственное о чем догадывался, увидев флаги Погранвойск и ВДВ, что памятник нашему современнику поставлен. По приезду при подготовке отчетов о велопутешествии заодно узнал историю памятника Евгению и о его подвиге.

Рядовой Евгений Родионов. Фото из открытых источников

Памятник поставлен рядовому-пограничнику Родионову Евгению Александровичу, который в первую чеченскую войну в плену у боевиков отказался снять с себя православный крест и встать на сторону боевиков. Был казнен.

Пленение

13 февраля 1996 года Евгений вместе с тремя сослуживцами Андреем, Игорем и Александром несли службу на КПП горной дороги на границе Чечни с Ингушетии. Во время несения службы ими была остановлена автомашина «Скорая помощь» для проверки и досмотра.

За рулем этой машины сидел бригадный генерал боевиков Чечни Руслан Хайхороев, а вместе с ними в машине 15 боевиков и перевозилась оружие. Пограничники были захвачены в плен после неравной схватки.

На следующий день не обнаружив на кпп бойцов, командование Назранского погранотряда объявила их дезертирами. Уже 16 февраля мать Евгения получила телеграмму из назранского погранотряда с вестью что ее сын сбежал с оружием. В тот же день домой к родителям всех солдат приходила милиция с обысками, ища дезертиров.

Евгений в день принятия присяги, которому остался верен даже под угрозой жизни. Фото из открытых источников

После этого мать Евгения, Любовь Васильевна сама поехала в Чечню искать сына. В общей сложности провела она в Чечне несколько месяцев, сумела выйти на Басаева и убийцу сына на Хайхороева. Спустя девять месяцев с огромным трудом и за деньги ей удалось узнать место захоронения и подлинную историю пленения и дальнейшей жизни Евгения.

Ради этого ей пришлось продать квартиру, ценности для оплаты боевикам за информацию о месте захоронения сына. А заплатила она за информацию 4 миллиона рублей, напомню это в 1996 году, это примерно 800 долларов. Опознала сына мать по нательному крестику.

23 мая 1996 года боевики вывели ребят в лес под Бамутом. Боевики требовали снят крестик с себя, на что получали отказ от Евгения. Его избивали, издевались, но своего не смогли добиться. В день расправы, после того как на его глазах зверски убили его сослуживцев, ему последний раз предложили снят крест, но Евгений стоял на своем, не снял с себя крест. Боевики в ярости обезглавили его.

Картина с плененным Евгением и боевиками. Фото из открытых источников

Евгений стал новым героем и жертвой первой чеченской войны, примером стойкости духа и своим принципам, храбрости. Он символ мужества, верности и чести. Посмертно награжден орденом Мужества.

Мать, пройдя муки страдании, унижении от боевиков и командования погранотряда, воинского морга Ростова-на-Дону сумела найти тело сына, привезти и похоронит. Из морга после судмедэкспертиз не выдавали тело сына по причине отсутствия головы. Матери пришлось ехать снова в Чечню, чтобы вновь встретится с главарями боевиков и выпросить остатки головы — череп сына. Похоронен Евгении у села Сатино под Подольском в Московской области.

Мать Евгения Любовь Васильевна у могилы сына. Фото из открытых источников





Мученик Евгений

Евгений причислен к лику святых и поминается как святой воин Евгений. Есть две молитвы Евгению Родионову. На иконах Евгений изображается в накидке красного цвета.

Икона Воин Евгений. Фото из открытых источников





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Источник: Конт

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