Мнение: Как американцы готовят в Прибалтике «дорогу на Москву»

И снова мы вынуждены возвращаться к теме Прибалтики, потенциально самой «горячей точке» в возможном противостоянии НАТО и России. Мы продемонстрируем, как США подготавливают военную инфраструктуру для переброски войск и расчищают дорогу перед своей бронетехникой, не гнушаясь никакими методами.

Так, весной следующего года в Европе пройдут крупнейшие учения НАТО со времен «Холодной войны». По данным агентства Reuters, Пентагон перебросит к российским границам 20 тысяч американских военнослужащих с бронетехникой. Регион Балтики продолжает активно милитаризироваться, напряженность постепенно возрастает.

И тут планы Вашингтона довольно неожиданно уперлись в одного «маленького человека». Вернее, это один из богатейших людей Латвии, уважаемый местный политик Айвар Лембергс, являющийся мэром портового города Вентспилса.

Во-первых, необычный латвийский мэр поставил интересы вверенного ему города выше русофобской линии Риги. Лембергс отстаивал участие Вентспилса в строительстве газопровода «Северный поток-2». Останавливать не в меру самостоятельного и инициативного градоначальника пришлось на уровне правительственного постановления, которое лишило порт этой работы.

Во-вторых, мэр Вентспилса крайне негативно отзывался о «защитниках» Латвии из НАТО, с которыми маленькая республика смогла хорошо познакомиться в ходе участившихся военных учений:

Моряки НАТО в Вентспилсе вели себя по-свински, игнорировали законы Латвии и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах и на витрины, блевали, публично употребляли спиртное, что не разрешено. Они также срывали цветы с клумб, чтобы дарить их проституткам.

Цэ Эуропа… Министр обороны Раймонд Вейонис был вынужден деликатно признать правоту Лембергса, выразив пожелание к солдатам союзников по уважению страны пребывания.

В результате мэр Вентспилса получил ярлык «врага НАТО» лишь за то, что отстаивал интересы и суверенитет своей страны. Но последней каплей стало его нежелание предоставлять порт для нужд Североатлантического альянса.

Напомним, у Латвии имеется военный порт Лиепае. Но о желании использовать все прибалтийские порты на полную мощность свидетельствует модернизация и более мирного Вентспилса. Так, в нем были построены мощные причалы, способные принимать бронетехнику весом до 68 тонн. Например, танки «Абрамс».

Чем же вольнодумие обернулось для необычного латвийского политика?

Ничем хорошим. «Самая демократическая страна в мире», США, ввели против мэра Вентспилса санкции за недоказанные обвинения в коррупции, и Лембергс попал в американские санкционные списки вместе со своим портом. Официальная Рига немедленно национализировала порт Вентспилса, а заодно и Рижский порт, переведя их под свое прямое управление. Санкции с Вентспилса США сняли, а вот в отношении лично Айвара Лембергса оставили.

Вот так решаются вопросы в «цивилизованной» Европе. США и НАТО настроены очень серьезно.

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12551-kak-am…

Мой канал: http://narodedin.com/post/kak-…

ЖЖ: https://narodreporter.livejour…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Материал дополняется