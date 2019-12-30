Мнение: Крыму надо просто немного подождать

— СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Федеральный центр занимается поиском предприятия, которое построит мусороперерабатывающий завод в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

— «Ни в одном субъекте РФ нет готового мусороперерабатывающего завода, на который можно посмотреть и сказать, что мы построим у себя такой же. Практики нет, тем более что мы в Крыму не можем использовать иностранные технологии и комплектующие. Сейчас определяют, кто из промышленных предприятий России в состоянии полностью разработать проект и построить такой мусороперерабатывающий завод», – рассказал Аксенов. По словам главы республики, на будущем предприятии будет использоваться технология сжигания отходов, но влияние выбросов на окружающую среду должно быть сведено к минимуму. «Все равно будет мусоросжигание и захоронение «хвостов». Аксенов добавил, что улучшения ситуации по уборке населенных пунктов и вывозу мусора Крым «добьется своими силами».

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То, что в России на данный момент нет действующих современных мусоросжигательных заводов, факт. Самым первым станет завод W2E в Подмосковье (Свистягино), на котором с октября 2019 полным ходом идет монтаж оборудования.

Но важно другое.

Случайно или намеренно, но Аксенов указал на очень важную деталь: «мы в Крыму не можем использовать иностранные технологии и комплектующие». Мы много раз говорили о том, что на заводах Ростеха импортозамещение стремится к максимуму. Это и котельное оборудование (Росатом, Подольск), и, самое главное, турбина (Уральский турбинный завод, Екатеринбург).

Турбина — ключевой элемент. Вспоминая скандал с турбинами Сименса в Крыму, становится понятно, почему Ростех изначально пошел на разработку с нуля собственной новой турбины. Просто чтобы нас не придавили санкциями в этом вопросе. И речь не только про Крым, с США станется перекрыть кислород российской мусорной реформе точно так же беспредельно, как они действуют против газопровода Северный поток 2.

Ну а Крыму, как и другим регионам, остается подождать запуска W2E заводов в Подмосковье и Татарстане. Комплексы по переработке отходов уже начали работу и впечатлили всех объемами металла, макулатуры, пластика и стекла для вторпереработки. Думаю, с заводами будет также. Один завод и пара КПО позволяют закрыть не менее двух огромных свалок.Это не говоря о вырабатываемой энергии, что для Крыма особенно важно.

Источник: Конт

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