Мнение: Плохие новости для Москвы. Мировая тенденция: люди уезжают из мегаполисов…

Наверное, многие слышали такую фразу, что «Москва не резиновая»? Это не удивительно, население Москвы только с 2010 года увеличилось на миллион человек. А Санкт-Петербург увеличился на 500 тыс чел. Но очень возможно, что скоро эта тенденция изменится, и народ начнет уходить из столицы…

В мире наметилась интересная тенденция. Мегаполисы стали терять людей. И по статистике, именно молодые люди покидают большие города. Только в Америке за последний год, согласно статистики, из больших городов уехало около 30 тыс молодых людей.

Причины банальные, все дорожает. Большое скопление людей в городах тянет цены на жилье вверх, и для молодых людей покупка и съем жилья становится неподъемной задачей.

Поэтому молодежь выбирает пригород и сельскую местность. Там жилье более доступно, там больше воздуха, чище экология и еще много разных плюсов. Вы спросите, а как же работа? И здесь все намного проще, современные технологии позволяют работать дистанционно. Так что получая деньги в провинции можно ездить отдыхать в мегаполисы.

Но люди бегут не только из американских городов. Такая тенденция выражена по всему миру. Так в прошлом году Лондон покинуло около 240 тыс человек. Аналогичная ситуация намечается и в немецкой столице Берлине. На волне объединения двух стран, народ также устремился в большой город за более качественной жизнью, и теперь концентрация людей там стала слишком большой.

Но когда же аналогичные процессы начнутся и в наших мегаполисах, и особенно в Москве? Здесь есть одна особенность. Там в чужих краях отлично развита инфраструктура. Хорошие дороги, наличие хороших дорог, хорошая связь, поэтому с отъездом нет проблем.

У нас же наоборот, регионы развиваются не так активно, а о качестве дорог говорить не приходится. Попробуйте в осенне весенний период уехать из любой российской деревни, которая еще осталась на карте! Я думаю, с этим будут проблемы, ибо вы просто застрянете в грязи.

Вот когда наши регионы начнут заботиться о качестве жизни, развивая свою экономику, строя хорошие дороги, и обеспечат своих граждан достойными условиями жизни, тогда У Москвы и Питера и начнутся проблемы. Зачем ехать в нерезиновую, когда все будет на местах.

Проблемы будут у тех москвичей, которые привыкли жить за счет сдачи жилья в наем. Проблемы будут у бизнеса, ибо слабый человеческий поток ударит и по их прибылям. Может рухнуть рынок московской недвижимости, ибо никому не нужно будет столько жилья.

Ну а пока Москве в принципе ничего не грозит. Качество жизни в регионах намного ниже чем в столице, и поэтому наши люди едут и на заработки и на отдых именно в Первопрестольную. Специально это сделано или простое совпадение, уже решайте сами…

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Источник: Конт

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