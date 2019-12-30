Мнение: Позитивные итоги 2019 года для России. Что сбылось из нашего прогноза

Как обычно в конце года подведём его положительные итоги. Что хорошего для России было в космосе, в небе, на воде и на земле? А в конце выпуска посмотрим, что сбылось из нашего позитивного прогноза на 2019 год.

В космосе

Под самый занавес года с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Рокот» и вывела на орбиту 4 спутника связи. Этот пуск стал для страны 25-ым и завершающим в текущем году. Это на 5 пусков больше, чем в прошлом году и это максимум за 4 последних года.

Впервые за много лет все пуски без исключений прошли без аварий, что тоже является несомненным достижением. В июне российским космонавтом Олегом Кононенко поставлен новый рекорд общего пребывания на борту МКС — 737 суток. Ещё один мировой рекорд установлен грузовым кораблём «Прогресс МС-12», который прибыл к МКС всего за 3 часа 19 минут после запуска с космодрома Байконур.

В этом году мы перешли с устаревших ракет-носителей «Союз-ФГ» (с аналоговой системой управления украинского производства) на ракеты-носители «Союз-2.1а» с цифровой системой управления российского производства.

Вместе с этим впервые на МКС побывал наш антропоморфный робот Фёдор, опыт, полученный в ходе его экспедиции, будет учтён при дальнейшей разработке подобной техники.

Всего мы вывели 73 космических аппарата, включая уникальную лабораторию Спектр-РГ, которая уже открыла свыше 10 000 новых космических объектов и останется самой передовой обсерваторией за пределами Земли как минимум до 2031 года.

В воздухе

На этой неделе свой первый полёт совершил уже четвёртый самолёт МС-21-300. А чуть ранее этот новейший российский лайнер был впервые представлен за рубежом на выставке в Стамбуле.

Весной этого года впервые в воздух поднялся и абсолютно новый военный лёгкий транспортник Ил-112В. С тех пор он претерпел ряд улучшений, в частности, его масса была снижена на 1 тонну.

За год военные получили 143 новых самолета и вертолета, в том числе 5 модернизированных стратегических ракетоносцев. Впервые в войска поступил новый транспортно-десантный вертолёт Ми-38Т с новым двигателем ТВ7-117В, а также новейшие боевые вертолёты Ми-28НМ «Ночной охотник» и беспилотник большой продолжительности полета «Орион».

Услугами гражданской авиации за 11 месяцев текущего года воспользовалось свыше 119 млн человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Вспомним также открытие в Саратове построенного с нуля аэропорта «Гагарин», который внёс свой вклад в увеличение пассажиропотока.

На воде

26 декабря на «Адмиралтейских вервях» торжественно спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» для нужд военно-морского флота. Головная лодка этой серии была передана флоту месяцем ранее, а в ноябре заложены уже третья и четвертая лодки серии, в октябре началась резка металла на пятый корабль.

Всего в текущем году ВМФ получил 19 боевых кораблей и судов обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса.

13 новых судов по итогам года получат гражданские заказчики, всего в постройке находится 73 судна, а портфель заказов Объединённой судостроительной корпорации превысил триллион рублей.

Объём перевозок по Севморпути опередил план и превысит 30 млн тонн до конца года.

Ну, и, конечно, нельзя не отметить долгожданный запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

На земле

Согласно статистике нашего проекта за год в стране открыто 306 новых крупных производств, против 236 годом ранее. Их полный перечень вы можете найти в статье на сайте время-вперед.рус

По предварительным данным рост российской экономики в 2019 году составит от 1 до 1,5%, рост промышленного производства – в районе 3%. Важно, что немалый вклад в промпроизводство продолжает вносить обрабатывающий сектор. Так производство автобусов массой до 5 тонн выросло в 1,7 раза, медицинского оборудования – почти в полтора раза, тепловозов – на 26%, грузовых вагонов – на 17%.

В этом году продолжила свой рост выработка электроэнергии, в частности, установлен рекорд выработки электроэнергии на атомных станциях – это результат их модернизации и ввода новых мощностей.

В 2019 страна соберёт свыше 120 млн тонн зерновых – это ещё больше урожая прошлого года. Рекордным за всю историю станет урожай масличных культур и свекольного сахара. Растёт производство молока и мяса, особенно свинины. Как итог – экспорт нашего продовольствия превысит 24 млрд долларов и мы удержим звание главного поставщика зерна на планете.

Впервые с 2015 года в стране зафиксирован рост темпов сдачи новостроек в эксплуатацию — будет введено около 80 млн кв. м жилья.

Объём Фонда национального благосостояния превысил 8 трлн рублей – со следующего года его средства начнут вкладываться в реальную экономику России.

Что сбылось

В начале года мы делали прогноз, и пришло время оценить насколько он реализован. Полный разбор ищите в статье на нашем сайте время-вперед.рус, а здесь обозначим главные моменты. Из 27 ожидаемых важных позитивных событий в полной мере реализовано 13, частично — 6. Лучше всего потрудились энергетики – запустили обещанную «Силу Сибири», достроили наземную часть «Турецкого потока», ввели важные энергообъекты Калининградской области и ветропарк в Республике Адыгея. Правда, немного не успели достроить «Северный поток-2» по вине иностранных подрядчиков, впрочем, мы ещё год назад это предсказывали.

Отметим ударный труд строителей – на их счету и 8 новых станций метрополитена в Москве и 57 станций Московского центрального диаметра, железнодорожная часть Крымского моста, автомобильный моста через реку Амур и другое.

Наибольшее количество частично реализованных проектов приходится на строительство судов для ВМФ. Многие из них уже на испытаниях, но флоту пока не переданы. Впрочем, судостроители обещали сделать это под ёлочку, поэтому есть шанс, что в оставшиеся дни нас ещё ждут приятные сюрпризы.

Ждите наш новый прогноз на 2020 год в следующем выпуске.

Реплика автора

Уважаемые друзья! Подходит к концу 2019 год, год который стал для нашего проекта самым насыщенным и результативным за всё время работы. Мы впервые начали не только рассказывать о хороших новостях, но и создавать их сами. В этом году мы провели несколько конкурсов общественнополезных медиапроектов, помогли построить спортзал для инвалидов, издать книгу о детях-героях и другое.

Но под Новый год принято дарить подарки, и мы решили помочь семье одной из героинь нашей рубрики «Время Человека» Ольге Буниной, которая осенью стала чемпионом мира по армрестлингу среди инвалидов уже в 15 раз. Именно ей, потому что Ольга, несмотря на свою очень тяжёлую судьбу, одна воспитывает 4 детей, трое из которых приёмные. И при этом не теряет любовь к жизни и является ориентиром для многих из нас.

Узким кругом участников Клуба «Время – вперёд!» мы собрали подарки для детей Буниной и лично вручили их под самый Новый год. В этом есть вклад и всех наших зрителей, всех, кто смотрит нас, поддерживает словом и делом и помогает становиться всё лучше и лучше.

Пусть и ваш новый 2020 год станет ещё лучше, принесёт вам больше радостных открытий и впечатлений. Спасибо, что мы вместе, с Новым годом!

Источник: Конт

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