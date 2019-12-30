В Стамбуле демонстранты потребовали от России «убираться из Сирии»

28 декабря 2019
Демонстранты убеждены, что Россия, также как и режим Башара Асада, несет ответственность за гуманитарную катастрофу в Идлибе
Несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию протеста в Стамбуле против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб, которое вынудило более 235 тысяч мирных жителей покинуть свои дома.
Как сообщает Франс пресс, собравшиеся, в основном живущие в Турции сирийцы, скандировали: «Убийца Путин, убирайся из Сирии!», среди плакатов было изображение российского президента в образе Санта-Клауса с мешком бомб и ракет и подписью «Веселого Рождества».
Провинция Идлиб на северо-западе Сирии — это последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада.
Сирийская армия при поддержке российских военных ведет обстрелы Идлиба с конца ноября. В середине декабря сирийская армия при поддержке российских ВВС начала наступление на регион.
И Дамаск, и Москва отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей и утверждают, что воюют против экстремистов.
Боевые действия продолжаются, и российское минобороны регулярно отчитывается об успешном отражении атак в Идлибе.
В частности, как сообщало в субботу агентство РИА Новости, террористы два раза атаковали позиции ВС Сирии в районе города Джарджаназ, в каждом нападении участвовало до 50 боевиков.
Среди плакатов — изображение российского президента в образе Санта Клауса с мешком оружия и подписью «Веселого Рождества»
Однако, как и в прошлом, наступление сирийских правительственных войск привело к массовому бегству мирных жителей из своих домов. Это подтверждает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA).
Количество беженцев исчисляется сотнями тысяч. ООН приводит цифру в 235 тысяч человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.
В четверг президент США Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить убийства тысяч безвинных жителей Идлиба.
В ООН говорят, что из-за новой волны беженцев в лагерях может не хватить еды и теплой одежды
«Чего от нас хочет Россия?»
«Россия убивает наш народ и детей, а мир бездействует», — было написано на большом транспаранте, который принесли к российскому посольству в Стамбуле несколько протестующих.
Полиция не пропустила к консульству всех демонстрантов из-за оживленного движения, но небольшой группе разрешили подойти к зданию и развернуть около консульства большой сирийский флаг.
Права на иллюстрацию @JennRollins1002
@JENNROLLINS1002
«Чего от нас хочет Россия? Гибнут дети и женщины. Гибнут люди», — сказал в беседе с агентством Франс пресс один из протестующих, 24-летний сириец Ахмед Марван.
«Мы не террористы, мы — люди. Мы приехали жить в эту страну. Уезжать с родины сложно, но мы живем с этой болью. Хватит», — сказал он.
«Я хочу призвать Россию и особенно Башара Асада… всех, кто несет ответственность за эту бойню… Всех их нужно судить и заставить заплатить за военные преступления», — сказала протестующая из Турции Гюльден Сомнез.
Более мелкие акции протеста сирийцев прошли и в других городах — в турецком городе Газиантепе, расположенном вблизи границы с Сирией, а также в Бонне, Оттаве и Лондоне, сообщают правозащитники.
Идлиб на севере граничит с Турцией. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что Турция не сможет принять волну беженцев, возникшую после наступления в Идлибе.
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Последнее: 28 декабря 2019 Демонстранты убеждены, что Россия, также как и режим Башара Асада, несет ответственность за гуманитарную катастрофу в Идлибе Несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию протеста в Стамбуле против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб, которое вынудило более 235 тысяч мирных жителей покинуть свои дома. Как сообщает Франс пресс, собравшиеся, […]
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