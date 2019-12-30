Как будет «А нас-то за что?» на иврите?

26.12 MIGnews.com

Израиль: Число просителей убежища из РФ выросло в 10 раз

Управление народонаселения и иммиграции Израиля сообщает о резком росте количества граждан Российской Федерации, запрашивающих убежище на территории Израиля.

В 2016 году было подано 395 таких прошений, в этом году — более 4000. Между 2009 и 2012 в Израиле не была получена ни одна просьба о предоставлении убежища от россиян.

В ответ на описанный феномен управление народонаселения около двух месяцев назад ввело “процесс ускоренного отказа” в предоставлении убежища гражданам России.

В рамках “процесса” в текущем году 5700 туристам из РФ было отказано во въезде в Израиль — из опасения, что они могут обратиться с подобным прошением к властям.

В прошлом году на границе “развернули” 4335 граждан России.

Профессор Шломо Мор Йосеф, директор управления народонаселения сообщил: “Отказ во въезде — наш ответ. Это большое количество отказов создает дискомфорт у обеих сторон”. Профессор добавил: “Наши отказы оправданы в 90% случаев и необоснованны в 10% случаев. Мы — несовершенны”.

Напомним, что российские власти также изобрели “ответ” на указанные меры управления народонаселения. на прошлой неделе десятки израильтян были задержаны немедленно после прилета в аэропорту Домодедово, после того, как РФ заявила протест в связи с отношением к ее гражданам иммиграционных властей в аэропорту Бен-Гурион. Профессор Мор Йосеф рассказал, что русские, которым было отказано во въезде в Израиль обратились к правительству РФ ”из-за того что разозлились”.

Утром 18 декабря после приземления рейса El Al были задержаны 46 человек, в том числе, маленькие дети.

Допросы задержанных продолжались несколько часов. Задержанных по нескольку раз допрашивал один и тот же следователь, по 4-5 раз повторяя одни и те же вопросы.

Израильтянам задавали вопросы: “Что вы намерены делать в Россию?” и “С кем вы встречаетесь в РФ ?” У некоторых из израильтян, в том числе у родившихся в России, взяли отпечатки пальцев. У израильтян также потребовали предоставить номера их мобильных телефонов.

Предполагается, что речь идет о российской “мести” за задержание граждан РФ по приезду в Израиль иммиграционными властями.

Посольство Российской Федерации в Тель-Авиве прокомментировало задержание 46 израильтян в аэропорту Домодедово.

В заявлении посольства говорится: “По данным посольства, на 1 декабря 2019 года 5 771 одному российскому туристу было отказано во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российским туристам не позволили въехать в страну, и в ноябре 2019 — 569 российским туристам. Каждый день около 20 российских туристов, прибывающих в составе организованных туристических групп и с деньгами задерживаются и отправляются обратно в Россию. Российская сторона не комментирует решения соответствующих израильских властей”.

Месть Кремля: почему, на самом деле, израильтян не пускают в Москву

Марк Котлярский 2 недели назад

Дело Алексея Буркова, недовольство отдельных бизнесменов, которым в Израиле оказались не рады, и лишь затем – массовые депортации россиян из аэропорта им. Бен Гуриона. Таковы, скорее всего, подлинные причины, по которым РФ ужесточила проверки граждан Израиля, прибывающих к ним. Впрочем, обо всем по порядку.

Все по закону

«Возникла проблема с пассажирами, которые, к сожалению, не очень внимательно выполняют требования закона Российской Федерации по поводу визового режима, — сообщил «Деталям» высокопоставленный сотрудник компании «Эль Аль». — В соглашении, подписанном между государством Израиль и РФ, сказано, что обладатель израильского паспорта имеет право безвизового въезда в Российскую Федерацию на срок до 90 дней, при условии, что цель поездки – туризм. Если же цель поездки – деловая, визитер должен получить в посольстве визу на въезд в Россию.

И на паспортном контроле пограничник в первую очередь спрашивает о цели визита. Так, нам сегодня пришлось вернуть домой одну женщину, которая сказала на это: «Я приехала научиться красить ногти и делать модные прически, у меня есть договоренность в одном из салонов Москвы». На что ей было сказано, что это не туристическая поездка! И остановили ее.

Более того – из общения с пассажирами потом мы поняли, что даже российские пограничники пытались им задавать наводящие вопросы, чтобы дать им возможность пройти. Но не все это понимают.

Российские пограничники просто стали более тщательно выполнять должностные инструкции. После того, как началась эта кампания – примерно с 5 декабря, мы разослали всем членам постоянного клуба пассажиров компании «Эль-Аль» письма, в которых обратили внимание на то, что сейчас этот режим ужесточается. Сделали объявление и через интернет-сайт «Эль-Аль», и устно предупреждаем пассажиров в аэропорту им. Бен Гуриона, чтобы они обратили внимание на наличие визы. Но больше этого мы, к сожалению, ничего не можем сделать.

Обязательство авиакомпании перед пассажиром – это безопасно доставить его и его багаж в пункт назначения. Даже если в такой ситуации окажется пассажир с билетом только в один конец – он будет возвращен домой за счет авиакомпании. Мы следим за тем, чтобы у них были вода и еда, хотя к ним мы проходить не можем, потому что это внутреннее помещение пограничной службы, куда посторонних не допускают. Условия там – конечно, не «Хилтон», но в комнате есть диваны и скамьи. Но как только получаем от них информацию – доводим ее до сведения МИДа и нашего посольства, мы на оперативной связи с ними».

«Зеркальный ответ»

Все по закону? «Детали» нашли на сайте консульского отдела Посольства Российской Федерации следующее объявление:

«Израильтянину, который едет в Россию на срок менее 90 дней:

по частным делам (посещение друзей, родственников и т.п.);

с деловой целью (переговоры, деловые встречи и т.д.);

с целью туризма и/или лечения;

в целях осуществления научных, культурных, общественно-политических, спортивных или религиозных связей;

виза для въезда в Россию не нужна».

Согласимся, что речь идет как минимум о чрезмерно широкой трактовке закона. Можно понять, почему высылают того, кто едет на заработки. Но за переговоры, деловые встречи и, как тут написано, «и т.д.» наказывать не должны были.

Информированный источник «Деталей» в российских правоохранительных органах дополнил картину: по его данным, несколько дней назад «с самого верха» была дана соответствующая команда. И 16 декабря восемь израильских бизнесменов 12 часов провели под арестом в аэропорту Домодедово, а затем были депортированы в Израиль.

По мнению того же источника, в настоящее время проводится выборочная проверка пассажиров из Израиля, прибывающих в аэропорты Домодедово и Шереметьево, и «под раздачу» попадут либо предприниматели, либо известные личности. А сегодня, 18 декабря, были задержаны еще и журналисты, летевшие освещать судебные слушания по апелляции Наамы Иссахар – израильтянки, осужденной в РФ за попытку транзитного провоза 9.5 наркотического вещества. Суд назначен на 19 декабря.

Источник назвал главные причины, по которым израильтян разворачивают в сторону дома. Первая связана с делом Наамы Иссахар и нежеланием израильской стороны обменять ее на российского хакера Алексея Буркова, выданного в итоге властям США. Вторая – с высылкой российских деловых людей из аэропорта им. Бен Гуриона на том основании, что они не предоставили достаточной документации, оправдывающей их пребывание в стране. Более того — среди них оказались и некие люди, попавшие под санкции США, которым пояснили, что и в Израиле они нежелательные гости. Потому теперь российские власти решили поступить «зеркально», и особое внимание уделяется лицам со вторым гражданством, которые въезжают в Россию по российскому паспорту, не предоставляя достаточного обоснования своего пребывания в России.

Однако «официально признанной» версией, скорее всего, станет «зеркальный ответ РФ на значительное ужесточение контроля в аэропорту им. Бен Гуриона за пассажирами, прилетающими из Украины и России. Намек на это содержится и в официальной реакции Российского посольства в Израиле, полученной «Деталями»:

«По данным Посольства РФ в Тель-Авиве на 1 декабря 2019 года, 5771 российский турист получил отказ во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российских граждан не были допущены в Израиль, в ноябре — 569. Речь идет в том числе о тех, кто прибывает в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами».

Более полной информации в посольстве не предоставили, а посол сейчас находится в отпуске.

Мне сказали: «Подписывай документы»!

16 декабря двое израильтян, выгнанных таким образом из России, поделились своими впечатлениями на канале ITON.TV .

«Мы нередко бываем в России, потому что того требует работа — жители РФ пишут для нас код, и мы время от времени встречаемся для консультаций», — рассказал Ицхак Цал-Круп, генеральный директор компании Aplit-Soft LTD, оказавшийся в числе депортированных из аэропорта Домодедово 16 декабря. По словам Цал-Крупа, он стал свидетелем того, как примерно двадцать пять израильтян с того же рейса были задержаны и препровождены для допроса.

«Меня отвели в отдельный кабинет, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев, — рассказывает Ицхак, — затем взяли тест на ДНК, потом точно так же поступили и с Еленой». Елена Цатурян, R&D Manager компании Aplit-Soft LTD, прибыла тем же рейсом и также была допрошена.

«В группе задержанных была и женщина, обладавшая двойным гражданством. С ней –двое маленьких детей, — говорит Елена. — Она проходила по российскому паспорту, а дети – израильтяне, и у них, понятное дело, российского гражданства нет. Так ей предложили пройти, а детей оставить».

Как считает Цатурян, перед российскими пограничниками, судя по всему, изначально была поставлена задача: доставить израильтянам, как минимум, неудобство. На допросе у нее спрашивали, в том числе, сколько раз Елена была за границей, когда вышла замуж, сколько у нее детей и многое другое, неясно как относящееся к делу.

«Мы летели транзитом в Нижний Новгород, но наши с Еленой чемодан туда не были отправлены, а остались в Домодедово, — , — подчеркивает Цал-Круп. — То есть, как я понимаю, решение о депортации было принято еще до того, как нас вообще доставили для беседы — раз чемоданы не отправили на самолет, летевший в Нижний. Иначе говоря, все это было обычным фарсом, разыгранным заранее».

По словам Цатурян, в протоколе, который им принесли для подписи, значилось, что она нарушила визовый режим Российской федерации, так как у нее должна была быть виза на работу.

«Когда я стала задавать вопросы, на каком основании я должна подписывать этот протокол, ведь я не собиралась ни получать зарплату от российских компаний, ни вообще работать в России, женщина-прапорщик пояснила, что есть распоряжение сверху: в связи с тем, что между нашими странами ухудшились отношения, вводится иной режим. Если, дескать, вы хотите приехать на выставку, связанную с вашей непосредственной трудовой деятельностью, или на конференцию — вы должны оформлять рабочую визу».

По мнению Цал-Крупа, с ними был депортирован в Израиль и один из представителей нашего военно-промышленного комплекса, который прилетел на переговоры с заказчиком. Он не владеет русским языком, но ему предоставили для подписи протоколы исключительно на русском языке. На просьбу перевести содержание документов на английский ему было отказано.

«У меня было такое ощущение, что я попал в зону абсолютного беззакония. Когда мне сказали — «подписывай документы», я ответил, что ничего не подпишу, потому что ничего не нарушал, и мне тотчас ответили: «Если не подпишешь, то сразу окажешься в «обезьяннике»… Посидишь сорок восемь часов с людьми, которые будут тебе не очень приятны, и поймешь, что это такое».

По последним данным, в РФ все еще остаются задержанными более 40 израильтян, которым не позволили проследовать на территорию страны. В МИД Израиля пока воздерживаются от развернутых комментариев.

«Детали» получили реакцию пресс-службы аэропорта «Домодедово»: «Пограничный контроль находится в компетенции государственных органов».

Поступило сообщение, что к 18.00 по израильскому времени последние из задержанных утром 46 израильтян были освобождены.

Марк Котлярский, Эмиль Шлеймович, «Детали». Фото: Tatyana Makeyeva Reuters

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