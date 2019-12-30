Оторванные руки мумий тоже приносят несчастья

Тематика проклятых археологических артефактов это особая ниша в сфере загадочного и непознанного. Правда большинство интересующегося народа знает лишь о проклятие мумии египетского фараона. А ведь даже в очень популярной сфере странностей с мумиями хватает того, о чем мало кто слышал. В их числе дело о проклятии оторванных рук мумий.

Вкратце напомним о самой известной жертве проклятия мумии — британском лорде Карнарвоне, который вместе с археологом Говардом Картером в ноябре 1922 года вскрыл ныне знаменитую гробницу фараона Тутанхамона.

Спустя полгода 5 апреля 1923 года Карнарвон скончался в Каире от скоропалительной болезни. Официально из-за воспаления легких, — неофициально из-за смертельной инфекции, которой заразился когда во время бритья порезал прыщик на коже от комариного укуса.

А по еще более неофициальной версии — как раз от проклятия, которое будто бы ждало всякого, кто осмелится войти в гробницу Тутанхамона. Мистики в эту историю добавила еще одна деталь, когда молодой пес Карнарвона, который находился в британском замке за тысячи миль от своего хозяина, громко завыл, заскулил и скончался в тот же час, что и хозяин.

А теперь перейдем непосредственно к теме нашей статьи. У Говарда Картера в лучших друзьях ходил популярный британский предприниматель и меценат сэр Брюс Ингрэм и однажды через каких-то общих знакомых Игрэму подарили отсеченную ладонь неизвестной египетской мумии.

Ладонь была симпатично оформлена и превращена в пресс-папье, а в эпоху, когда для коллекционеров не казалось странным держать дома в качестве экзотических сувениров человеческие черепа и высушенные человеческие головы, рука мумии на столе среди бумаг никого не удивляла.

Правда Игрэм немного насторожился, когда узнал, что в гробнице этой мумии, руку которой ему дали, будто бы была найдена надпись "Будет проклят тот, кто подвинет мое тело. В нему придет огонь, вода и мор". Однако Игрэм после этого не выбросил руку, а продолжал держать ее в своем рабочем кабинете как пресс-папье.

Вскоре после этого большой пожар настолько сильно повредил дом Ингрэма, что пришлось потратить много денег и труда рабочих, чтобы восстановить его. Но едва дом была восстановлен, как случилось очень редкое для данной местности большое наводнение и дом снова понес большой урон.

После этого Игрэм сразу вспомнил про слова "к нему придет огонь, вода и мор" и решил не дожидаться мора, а просто уничтожить проклятую руку. В последующие годы дом Игрэма больше не страдал ни от каких происшествий и он сам благополучно прожил до 1963 года, пережив на более чем два десятка лет самого Картера.

Куда менее известная история была рассказана Грегом Ньюкирком, владельца передвижного музея паранормальных и оккультных диковинок "Traveling Museum of the Paranormal & Occult".

Однажды к нему пришел какой-то человек и начал рассказывать, что его бабушка однажды летала туристом на плато Наска в Перу , а домой на память по какой-то причине решила захватить высушенную руку перуанской мумии, которую самолично оторвала. И эта рука принесла членам семьи бабушки очень много неприятностей, а также в их доме начали происходить разные аномальные вещи.

"В Перу моя бабушка летала вместе с моей тетей и руку мумии она взяла когда их привезли на экскурсию на Кладбище Чаучилла. Позже в тот же вечер, уже в отеле бабушка показала тете свой "сувенир" и тетя пришла в ужас при виде костей руки, обтянутых темной высушенной кожей.

Мумии кладбища Чаучила в Перу. Фото: wikimedia.org

Позже тетя убедила мою бабушку вернуться на кладбище и положить руку на место, что бабушка и сделала, но ущерб ей уже был нанесен. Сразу же после приезда из Перу бабушка заразилась ногтевым грибком и ногти у нее стали желтыми и темно-коричневыми. Такое произошло лишь с ней одной и не было больше ни у кого из их туристической группы.

А потом в доме стало ощущаться присутствие чего-то злого, в нем поселилась темная сущность. Вы могли бы чисто физически ощущать как в комнатах в миг меняется воздух и постоянно ощущать страх. Наши собаки начали буквально сходить с ума".

Это жуткое существо терроризировала семью на протяжении следующих 30 лет. За это время челны семьи страдали от нападения невидимой сущности, которая перетаскивала и прятала вещи, крутила краны и газовые вентили, стучала в стену, а также физически толкала и пинала людей в любое время дня и ночи.

Рассказчик и сам подвергался нападению, какая-то сила регулярно отталкивала его от кровати, а то и пыталась задушить, а собаки в его комнате часто выли и скулили от страха. Но визуально видела это существо лишь его бабушка и по ее словам выглядела эта сущность как наполовину человек-наполовину козел.

Вся паранормальная активность прекратилась лишь когда бабушка наконец умерла. В доме сразу же стало спокойно, животные не сходили с ума и исчезло ощущение страха и беспокойства.

Следующая история была рассказана непосредственно очевидцем криптозоологу Бренту Свансеру. По словам этого человека, он однажды получил в подарок от своего друга очень неожиданную — вещь — маленькую высушенную руку мумии. Это был очень странный сувенир, при этом оформленный как пепельница, то есть в ладонь была вложена небольшая чаша, куда следовало складывать окурки.

Этот сувенир его друг обнаружил на онлайн-аукционе eBay и купил скорее с целью приколоться, чем напугать или причинить вред. Лот был подписан как настоящая рука мумии, но было неизвестно, это рука человека или человекоподобной обезьяны.

Сразу же, как этот сувенир появился в доме этого человека, там начались странности. Для начала, спустя всего сутки после появления руки, мужчина обнаружил своего любимого попугая лежащим мертвым на дне клетки. Попугай накануне не болел и причина его смерти так и осталась неизвестной.

Потом, когда мужчина начал складывать в пепельницу окурки, он находил эти окурки выкинутыми из пепельницы и лежащими рядом. И этому нельзя было найти какого-то логического объяснения.

А потом он начал все чаще замечать неподалеку от себя темный неясный силуэт. Силуэт мерещился ему в каждом темном углу и особенно часто он замечал его уголками глаз. Силуэт возникал всегда неподалеку от руки-пепельницы и мужчина не видел его, когда бывал в других домах.

Потом очевидец подметил, что каждый раз, когда он замечает эту фигуру, ему становится зябко, в комнате явно падала температура. И это уже сложно было объяснить просто игрой воображения.

Однажды, когда он поставил рядом с рукой стеклянный стакан, неведомая сила резко швырнула его на пол и стакан разбился. Потом он взял другой стакан и поставил рядом с рукой, но с этим стаканом уже ничего не случилось, зато неподалеку со стены упала картина и стекло в ней тоже разбилось.

В последующие дни рассказчик стал ощущать рядом с рукой сильное статическое напряжение, а когда однажды он попытался закурить, то пламя зажигалки вдруг вспыхнуло возле его губ и сильно обожгло его. После этого рассказчик наконец стал пытаться избавиться от руки. Он перенес ее со стола в шкаф, но через пару дней снова обнаружил на столе. Потом он перенес руку в другую комнату и она наутро снова вернулась на тот же стол.

Все закончилось когда рассказчик наконец выбросил руку с обрыва в реку. Но даже тогда он ожидал, что придет домой, а она снова будет стоять на его столе. К счастью, из реки рука уже не выбралась.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Тематика проклятых археологических артефактов это особая ниша в сфере загадочного и непознанного. Правда большинство интересующегося народа знает лишь о проклятие мумии египетского фараона. А ведь даже в очень популярной сфере странностей с мумиями хватает того, о чем мало кто слышал. В их числе дело о проклятии оторванных рук мумий. Вкратце напомним о самой известной жертве […]