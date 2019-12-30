Таинственные случаи в истории, когда внезапно среди дня наступала полная темнота

Представьте себе ясный солнечный день, все нормально и хорошо и вы занимаетесь обычными делами. И вдруг солнечный свет исчезает и все вокруг выглядит так, словно наступила ночь.

При этом нет видимых причин для этого, никаких астрономических явлений, солнечных затмений, технологических факторов и прочего. Просто резкая темнота на несколько часов, словно выключили фонарик. Таких странных случаев в истории было несколько. Ниже самые известные (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Пелена над Новой Англией

День 19 мая 1780 года в регионе Новая Англия (США) начался как любой обычный день, люди шли по своим делам, дети играли возле домов, но около 10 часов утра стали происходить странные вещи. Солнце внезапно покрылось красноватой дымкой и стало медленно затухать, пока не превратилось в едва мерцающий "уголек". Из-за этого небо стало очень темным, как ночью.

Эта темная пелена висела над Портлендом, штат Мэн, к югу от него в штате Нью-Джерси и к северу от него далеко в сторону Канады. Возможно, что она охватила еще больше территорий, просто оттуда не поступили сообщения о происшествии, так как там жило мало людей.

Сразу после наступления темноты все животные начали себя вести, словно снова наступила ночь. Лягушки начали ночные кваканья, куры ушли в курятник и устроились ночевать на насесте, цветы свернули лепестки, а сбитые с толку люди толпились на улицах, смотрели в темное небо и ничего не понимали.

И темнота это была настолько необычная, что в темном небе не было видно даже звезд и Луны.

"Мы находились в Нью-Джерси, когда наступил "темный день" и люди потом говорили, что тут было еще не так темно, как в Новой Англии. Я не знаю, как было там, но у нас в Нью-Джерси куры сразу же пошли ночевать в курятники, а люди стали зажигать свечи в домах, чтобы заняться хоть какими-нибудь дневными делами", — рассказывал один из очевидцев.

Это событие конечно же вызвало волну паники и волнений в народных массах, в том числе раздавались возгласы о надвигающемся Апокалипсисе и бедные религиозные люди верили в них и набивались в церкви, читая молитвы.

Все это подогревалось информационной пустотой, не было еще ни телеграфов, ни других технологических средств связи, а контакты между регионами поддерживались в основном с помощью почтовых карет. Из-за этого многие люди считали, что не только их городки, но весь мир погрузился в такую тьму и они больше никогда не увидят солнца.

Тьма простояла над Новой Англией более 14 часов и лишь когда наступила ночь 20 мая небо стало проясняться и стали видны Луна и звезды. А утром солнце взошло на небо как обычно.

Позже люди долго судачили о том, что было причиной этого явления, но даже в наши дни ученые не могут толком ответить на этот вопрос. Одна из популярных версий говорит о редком атмосферном феномене, когда произошло уникальное сочетание густого тумана, облачности и дыма от сильных лесных пожаров в регионе по соседству.

Эта версия косвенно подтверждается сообщениями некоторых очевидцев о том, что во время "темного дня" в воздухе ощущался запах гари. А также тем, что вскоре над Новой Англией выпал сильный дождь, который был черным от сажи. Эту золу и сажу потом еще долго можно было увидеть на воде в прудах и озерах региона.

Впрочем, черные дожди с сажей и следы сажи в водоемах являются обычным явлением для области с регулярными лесными пожарами, однако ни до, ни после в Новой Англии подобных "темных дней" не было.

Шведская темнота и шары

16 мая 1808 года еще более странный "темный день" случился в небольшом шведском городке Бископсберга, где жило всего около 300 человек. Был теплый весенний день и почти все жители городка были заняты работой на своих полях, когда примерно в полдень солнце начало угасать, пока не стало цвета темно-красного кирпича и совсем перестало давать свет.

Было не так темно как ночью, однако все-таки очень темно и на погасшее солнце люди могли теперь смотреть как угодно долго не боясь ослепнуть. Было ощущение, словно резко наступили сумерки.

А потом стало происходить что-то еще более странное. Откуда-то появились низко летящие над землей небольшие круглые шары. Они имели диаметр в сантиметров 10-12 и были темно-коричневого цвета. Потом эти шарики стали подниматься высоко в небо и тогда же окрасились в густо-черный цвет. Очень медленно они плыли по небу.

Среди наблюдающих это действо был некий Веттермарк, член Шведской академии наук, и он видел как один из шариков упал с неба. Он начал менять цвет как мыльный пузырь, а когда ударился о землю, то лопнул и от него осталась необычная студенистая тоненькая пленка, которая быстро высохла.

Этот случай оказалось объяснить еще сложнее, чем в Новой Англии. По сути никаких очевидцев кроме того самого Веттермарка в истории упомянуто не было, а само селение Бископсберга давно перестало существовать. Да и странные шарики не отождествлялись ни с одним природным явлением.

Якутская темнота

Куда более современный, но не менее странный случай непонятной темноты произошел в в Верхоянском районе Якутии, Россия, 20 июля 2018 года. В 11 часов утра на 4 часа небо резко потемнело, из-за чего не стало видно Солнца, а все вокруг стало выглядеть словно в сумерках. Небо было темно-желтого или темно-коричневого цвета.

В какой-то момент темнота в регионе стала почти ночной из-за чего было очень много взволнованных людей. Это явление также сопровождалось непонятным мором птиц — озерных чаек, которых позже нашли возле озера Байбал-Кюель.

Позже местные чиновники обвинили в случившемся сильное задымление из-за лесных пожаров, что наложилось на грозовой фронт, но местные жители передавали друг другу версии об НЛО, секретных климатических испытаниях, или пуск военной секретной ракеты.

Распространению теорий заговора благоприятствовало и то, что кроме местных чиновников больше никто из властей не высказывался о данном феномене, словно на него быстро наложили табу. Причем когда через год в том же районе снова случилось нечто похожее (солнце появилось на небе не в положенное время утром, а куда позже) власти в очередной раз словно воды в рот набрали.

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