Иван Охлобыстин назвал Водонаеву «проституткой» после ее призыва не рожать рабов

Актер возмущен словами экс-участницы «Дома-2».
Недавно экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что в России рожают «либо богачи, либо необразованное быдло». Ее рассуждение о современных семьях возмутило актера и отца шестерых детей Ивана Охлобыстина, который не постеснялся в выражениях и публично осудил автора книги «Голая».
Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих: ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью, — написал актер.
Охлобыстина также возмутила формулировка Водонаевой, которая призвала «не рожать рабов этому государству».
-Хай катятся в «ТО» государство и хоть на собаках женятся, — прокомментировал актер пост Водонаевой.
Напомним, что телеведущая написала пост после новости о том, что в Самарской области Минздрав запретил частным клиникам делать аборты. Водонаева считает, что это личное дело каждой женщины и лучше отказаться от ребенка, чем воспитывать по 3-4 и жить в нищете.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED) в 2019 году выделил около 1 млн долларов на проекты в России. Основная часть расходов касалась поддержки активистов и программ, направленных якобы на развитие гражданского общества в стране. Большая часть проектов в РФ в 2019 году, согласно данным фонда, была направлена на развитие гражданского общества (около 650 тыс. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Убийство трехлетнего мальчика в Киеве. Соболеву предоставили охрану / 2 декабря
- Ученые изучили распространенные способы избавления от воды в ухе / 23 декабря
- В Следкоме сообщили, что передали в суд обвинение по делу украинского политика Гриценко / 11 декабря
- Киев передал ЛНР российских граждан / 29 декабря
- Украина не имеет отношения к задержанной в Крыму «шпионке» – разведка / 29 ноября
- Обвиняемого в угрозах судье отпустили из зала суда / 24 декабря
- Данные более 267 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ / 21 декабря
- В Японии казнили гражданина Китая / 26 декабря