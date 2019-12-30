Иван Охлобыстин назвал Водонаеву «проституткой» после ее призыва не рожать рабов

Актер возмущен словами экс-участницы «Дома-2».

Недавно экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что в России рожают «либо богачи, либо необразованное быдло». Ее рассуждение о современных семьях возмутило актера и отца шестерых детей Ивана Охлобыстина, который не постеснялся в выражениях и публично осудил автора книги «Голая».

Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих: ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью, — написал актер.

Охлобыстина также возмутила формулировка Водонаевой, которая призвала «не рожать рабов этому государству».

-Хай катятся в «ТО» государство и хоть на собаках женятся, — прокомментировал актер пост Водонаевой.

Напомним, что телеведущая написала пост после новости о том, что в Самарской области Минздрав запретил частным клиникам делать аборты. Водонаева считает, что это личное дело каждой женщины и лучше отказаться от ребенка, чем воспитывать по 3-4 и жить в нищете.

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