Преследование врачей, исчезновение лекарств и акции протеста

Российские врачи рассказали Медновостям, каким им запомнился 2019 год.

Илья Фоминцев, онколог, директор Фонда профилактики рака

Один из итогов года – ад, который творится на рынке фармпрепаратов. Протекционизм, чехарда с регистрацией, в целом очень неграмотное вмешательство государства в рынок довели до того, что с него уходят препараты, и заменить их нечем. Сегодня многие лекарства не то что получить бесплатно, даже купить невозможно. И особенно заметно это становится в онкологии.

Принятая в этом году онкологическая программа наделала много шума, но пока вокруг нее больше суеты, чем итогов. На онкологию выделили немало денег, и очень хорошо, чтоони наконец-то пойдут на химиотерапию. Но при этом, вызывает изумление тарифная политика, установленная в системе ОМС. Вообще ОМС – это то, что на данный момент убивает медицину, и начинать реформу нужно именно с этой системы.

Павел Бранд, медицинский директор клиники «Семейная»

Год запомнился историей с маркировкой лекарственных препаратов, введение которой снова может быть отложено, потому что никто ничего не успевает. Введение этой программы, требующей дорогостоящего оборудования сильно усложняет жизнь бизнесу. Понятно, что в основе всего этого лежит благая цель – ограничение оборота фальшивых лекарств. Но я не очень верю, что эта цель будет достигнута, а для конечного потребителя лекарства подорожают. Еще один итог непонятно зачем нужной реформы – исчезновение с рынка важнейших препаратов. Например, преднизолон сегодня фактически невозможно купить ни в одной аптеке.

Алексей Парамонов, директор клиники «Рассвет», президент АНО приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал».

Для меня главный итог года – сообщение Министра Вероники Скворцовой, что наша система здравоохранения может быть признана «эталонной». Министр выступила с инициативой двойного лицензирования клиник – помимо лицензии, возможно, потребуется получать разрешение на открытие клиники в конкретной местности. При этом вице-премьер Татьяна Голикова называет ситуацию в медицине «тревожной» и собирается не названным способом переводить врачей из частной медицины в государственную. Систему оказания первичной помощи обсуждают на Госсовете под председательством Президента. Консенсус есть в одном – что-то нужно менять. Это хороший итог года. Потому что менять действительно надо.

Главный итог года для меня – сохраняющийся инфантилизм медицинских властей и настойчивая приверженность советским методам управления. Убежденность, что качество медицинской помощи можно повысить уголовными делами, а не инструментами управления – ключевой индикатор этого инфантилизма, символом которого стали переговоры Следственного комитета и Медицинской Нацпалаты Рошаля, как преследовать врачей в особом порядке по «медицинским статьям».

Тем не менее, я вижу спонтанно возникающие профессиональные сообщества – флебологов, реаниматологов, онкологов. Не мертворождённые в девяностых пустые оболочки, которых сотни, а реально действующие организации, занимающиеся образованием, созданием клинических рекомендаций. Я вижу студентов и молодых врачей, которые за свой счет ездят на стажировки и профессиональные конгрессы по всему миру. И это еще один итог года. Он позволяет нам видеть будущее. Наша медицинская молодежь стремится к самообразованию, повышению квалификации, ответственна и прогрессивна.

Я с нетерпением жду от следующего года, что министром здравоохранения станет специалист из другой отрасли, который увидит в нас не точку затрат, а сонм возможностей, в том числе, для укрепления не только здоровья россиян, но и экономического здоровья России.

Алексей Бородин, главный оториноларинголог клиники «Семейная»

Самое значимое в здравоохранении за безрадостный прошлый год – это нарастание количества врачебных дел, преследование за врачебные ошибки, криминализация этих ошибок. Все остальное блекнет в тени этой тенденции. А факты преследования матерей больных детей, которые стараются доставать для них необходимые препараты в обход существующих правил, я бы назвал гуманитарной катастрофой.

К позитивным итогам я бы отнес то что, в Москве развивается паллиативная помощь, это очень важно. Но и тут, как показали последние события, получается какая-то конкуренция между паллиативной помощью и клинической медициной, спор за ресурсы. Вместо того чтобы дополнять друг друга, работать в сотрудничестве, эти направления чуть ли не противостоят друг другу.

Если говорить про модный тренд года, то это нарастающая популярность медицинского маркетинга и использования врачами соцсетей для продвижения своих услуг.

Антон Родионов, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Я бы отметил два важных события года в кардиологии. Это – исследование Dapa-HF, показавшее эффективность блокаторов SGLT-2 в лечении сердечной недостаточности. Препараты с очень спорным (так казалось!) механизмом действия сначала доказали возможность улучшения прогноза у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, а теперь вышли из диабетологии и направились продлевать жизнь больным с сердечной недостаточностью.

А также исследование ISCHEMIA – очередное подтверждение нецелесообразности плановых операций у пациентов со стабильными формами ишемической болезни сердца. Если пациент отвечает на медикаментозную терапию, оперировать его не нужно, кроме случаев, когда стеноз расположен в стволе левой коронарной артерии.

Анастасия Васильева, офтальмолог, лидер независимой профсоюзной организации «Альянс врачей»

Самый главный итог уходящего года – признание властями несостоятельности оптимизации здравоохранения, ее губительности для отечественной медицины. Очень важно и то, что благодаря усилиям независимых профсоюзов в некоторых регионах удалось прекратить эту оптимизацию, сохранить больницы и врачебные коллективы, добиться увеличения зарплат.

Например, в Новгородской области сохранили Скорую помощь в поселке Пола, добились выделения новых машин и их полноценного оснащения, а также повышения зарплат на Скорой помощи в городе Окуловка. В Великом Новгороде по суду восстановили в ЛОР- отделении всех врачей, уволенных по «оптимизации». В Ярославле удалось сохранить ортопедическое отделение на базе второй городской больницы. В Пермском крае добились не только увеличения заработных плат медиков, но и закупки нового оборудования.

И самый последний случай – сохранение гинекологического отделения онкобольницы в Москве: медики смогли отстоять свое право работать в старом коллективе, пусть и в другом здании.

Алексей Эрлих, заведующий отделением кардиореанимации ГКБ №29 имени Баумана

Для меня как для кардиолога главными событиями года всегда являются новые рекомендации, которые выпускает Всероссийское общество кардиологов. Они некоторым образом изменили подходы к лечению, в том числе, у пациентов с нарушением липидного обмена, с сочетанием коронарной болезни сердца и диабетом, с хроническим миокардитом и хронической ишемической болезнью сердца. В частности, понижен целевой уровень холестерина для пациентов, которые перенесли инфаркты миокарда и инсульты, и это значит, что мы должны более активно назначать комбинированное медикаментозное лечение.

И, к счастью, у нас появляется такая возможность – в Москве некоторые медикаментозные препараты начали выдавать нашим пациентам бесплатно, вне зависимости от наличия льгот. Это антикоагулянты, которые нужны пациентам с фибролизацией предсердий и нарушением сердечного ритма для профилактики инсультов. Кроме того, московское правительство приняло решение еще в отношении двух важных и очень дорогих инъекционных препаратов для снижения холестерина, которые должны принимать пациенты после инфаркта. Они станут доступны с 2020 года. Это невероятный прорыв, жаль только, что он не коснется жителей других регионов страны.

А в целом, сейчас все решения, которые принимаются в области здравоохранения – это либо рефлексия, либо точечные тактические исправления, наложение заплаток на безнадежно устаревшее и расходящееся по швам пальто. Отечественная система здравоохранения очень несовершенна, и менять ее надо, принимая глобальные решения. Пока же по всей стране продолжают сажать врачей фактически за их медицинскую деятельность.

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