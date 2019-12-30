Погрязшего в долгах Филиппа Киркорова хотят лишить жилья через подставных лиц

Артист хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российской
эстрады. Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру Филиппа
Фиркоров на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал
779 тысяч евро.
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Последнее: Артист хотел через подставных лиц приобрести недвижимость короля российской эстрады. Таганский районный суд Москвы постановил выставить квартиру Филиппа Фиркоров на торги по иску латвийского банка ABLV Bank, которому певец задолжал 779 тысяч евро. Материал дополняется
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