Лолита Милявская мечтает встретить новую любовь: «Может, еще не раз выйду замуж»

Лолита Милявская в студии передачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что в новом году мечтает встретить свою любовь. По словам певицы, она может снова выйти замуж и не один раз.

Громкий развод знаменитости с Дмитрием Ивановым вся страна обсуждает на протяжении нескольких месяцев. Однако Милявская в программе заявила, что ей эта ситуация пошла на пользу. «Мозги сразу включаются. Избавляешься от ненужного в доме», — отметила артистка, добавив, что от депрессии не страдает. Сейчас звезда эстрады уверена, что скоро встретит свою любовь. «Через какое-то время выясняется, что он козел. Это для меня нормальное состояние», — поделилась исполнительница. Как сказала бывшая супруга тренера по сквошу, она может еще несколько раз выйти замуж, поскольку любит «это дело».

Этот год был тяжелым для Лолиты Милявской. Кроме развода с избранником, стоит вспомнить разборки с ТСЖ по поводу оплаты коммунальных услуг. Изначально исполнительница не соглашалась с суммой, но затем выплатила 800 тысяч рублей. «Зато теперь в моем доме очень хорошая охрана», — заявила певица.

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