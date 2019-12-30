В РПЦ назвали раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, является циничным ударом по церкви и поддерживает раскол, следует из Патриаршего и Синодального послания Русской православной церкви.

«Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар по церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений», – говорится в тексте, передает ТАСС.

В РПЦ считают, что «новый закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путем ослабления канонической церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства – тем более несправедливую, что Черногория является государством светским».

Священный Синод Русской православной церкви также призвал все поместные Церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории. «Обращаемся ныне ко всем Поместным Православным Церквам с призывом поддержать каноническую Церковь в Черногории. Нависшая над ней опасность не должна никем из нас восприниматься как далекая и чужая. То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из Церквей», – говорится в послании, передает РИА «Новости».

Напомним, власти Черногории решили добиваться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. Произошли столкновения между силовиками и демонстрантами. Противников закона о церквях в Беране разогнали слезоточивым газом.





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Последнее: Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, является циничным ударом по церкви и поддерживает раскол, следует из Патриаршего и Синодального послания Русской православной церкви. «Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар […]