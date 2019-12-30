Стали известны подробности модернизации «Суперджета»

Российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Семейство Superjet продолжает развиваться и совершенствоваться. Запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем, изменением цены в сторону понижения, с повышением качества, импортозамещением ряда ключевых агрегатов. Последнее – приоритетная задача. Кроме того, в следующей версии самолет получит новое крыло, новые отечественные двигатели», – цитирует РИА «Новости» Слюсаря.

По его словам, версии обновленного самолета с другой вместимостью (75-местный) остаются в пуле работ по программе.

«Мы наблюдаем за рынком, будем смотреть, какой из вариантов будет удовлетворять перспективным требованиям заказчиков с учетом дополнительных маркетинговых исследований», – сказал глава ОАК.

Он добавил также, что ОАК намерена выйти на производство более 200 самолетов в год.

«С учетом ресурсных ограничений, мы занимаемся объединением потенциалов КБ с единой координацией. Это дает большую устойчивость. Если снижается загрузка в одном сегменте, мы стараемся перегруппировать силы на другое направление, чтобы компенсировать это снижение. Например, значительное снижение ГОЗ мы будем компенсировать расширением производства гражданских самолетов, нам предстоит выйти на общие показатели по корпорации за 200 штук в год. Диверсификация дает нам возможность отвечать на современные вызовы», – сказал Слюсарь.

Он напомнил, что за последние несколько лет были подняты в воздух четыре разные машины – МС-21, модернизированный Ту-160, легкий транспортник Ил-112В, а также тяжелый беспилотник «Охотник».

«Это подчеркивает, что в ключевых направлениях авиастроения у нас есть передовые продукты. Хотя для этого приходится держать компетенции во всех сегментах, что зачастую непросто», – отметил глава ОАК.

Напомним, ранее в понедельник Слюсарь рассказал, что все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать, сделав линейку самолетов с единым названием.

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