Роскосмос Рогозина, который проводит средневековые эксперименты над животными, погружая их с головой живыми в жидкости, обвинил Министерство обороны в развале космической отрасли в России.
Ранее вице-премьер Борисов заявил, что программа космических пусков на год выполнена чуть больше чем на 50%, а отрасль находится в «непростой ситуации».
Вместо заявленных 45 пусков состоялись 25.
Рогозин обьясняет, что Роскосмос не достиг показателя в 45 выполненных запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов Министерства обороны.
Также он обвиняет компанию OneWeb, которая не использовала российские ракеты.
Он уточняет, что неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space.
Была и третья группа причин, сказал Рогозин, — организационные. При этом Рогозин считает, что он к ним отношения не имеет и они, якобы, «появились не в последнее время, а в последние годы».
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Последнее: Роскосмос Рогозина, который проводит средневековые эксперименты над животными, погружая их с головой живыми в жидкости, обвинил Министерство обороны в развале космической отрасли в России. Ранее вице-премьер Борисов заявил, что программа космических пусков на год выполнена чуть больше чем на 50%, а отрасль находится в «непростой ситуации». Вместо заявленных 45 пусков состоялись 25. Рогозин обьясняет, что […]
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