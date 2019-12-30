Следствие рассмотрит 3 версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

30.12.2019, 8:57, Новости дня

Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«Проводится осмотр места происшествия, идет демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр», – сообщил глава МВД.

Напомним, 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.



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