Следствие рассмотрит 3 версии авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
«Проводится осмотр места происшествия, идет демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр», – сообщил глава МВД.
Напомним, 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
В результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Роскосмос Рогозина, который проводит средневековые эксперименты над животными, погружая их с головой живыми в жидкости, обвинил Министерство обороны в развале космической отрасли в России. Ранее вице-премьер Борисов заявил, что программа космических пусков на год выполнена чуть больше чем на 50%, а отрасль находится в «непростой ситуации». Вместо заявленных 45 пусков состоялись 25. Рогозин обьясняет, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Мозг стареет из-за воспаления / 11 декабря
- Анастасия Костенко финансово поддерживает безработного Дмитрия Тарасова / 29 ноября
- Мнение: Схватка миллиардеров: сможет ли Блумберг победить на выборах Трампа / 28 ноября
- Мнение: Полный беспредел / 5 декабря
- Михаил Боярский: «Я брюзгливый старый ворчун» / 26 декабря
- Мнение: Лекарство от любви (1965) / 1 декабря
- Команда аристократки / 3 декабря
- В Карелии на мужчину обрушился дом / 5 декабря