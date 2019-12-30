Компании Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

Южнокорейские компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили о вынужденном отзыве свыше 640 тысяч автомобилей.

Причина кроется в обнаруженных дефектах, о которых рассказали в министерстве государственных территорий, инфраструктуру и транспорта Южной Кореи. Вместе с тем под отзыв попадают шесть моделей, которые получат важное гарантийное обслуживание для дальнейшей беспрепятственной эксплуатации.

В компании указали, что под техническое обслуживание попадают такие модели, как Hyundai Grand Starex , Porter 2 и Solati. Специалисты выяснили, что силовые агрегаты автомобилей обладают нестабильной работой. Также доработку ожидает популярный кроссовер Kia Sorento, имеющий проблемы с работой системы предупреждения столкновений.

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Последнее: Южнокорейские компании Hyundai Motor и Kia Motors объявили о вынужденном отзыве свыше 640 тысяч автомобилей. Причина кроется в обнаруженных дефектах, о которых рассказали в министерстве государственных территорий, инфраструктуру и транспорта Южной Кореи. Вместе с тем под отзыв попадают шесть моделей, которые получат важное гарантийное обслуживание для дальнейшей беспрепятственной эксплуатации. В компании указали, что под техническое […]