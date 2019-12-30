Компания Suzuki стартует продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Японская компания Suzuki анонсировала продажи обновленного кроссовера Suzuki XL7.
В частности, автомобиль изначально начнут поставлять дилерам в Индонезии к началу следующего года. Также сообщается, что новинка получила семиместный просторный салон. В базовой комплектации предусмотрели парктроник, климат-контроль, а также продвинутую мультимедийную систему с улучшенными опциями.
Под капотом нового кроссовера XL7 установили 1,5-литровый бензиновый агрегат на 105 л.с. мощности. Кроме того, новинка также получил несколько вариантов трансмиссии. Разработчики до сих пор скрывают ценник новой модели XL7, однако уже к началу 2020 года все секреты будут раскрыты, включая остальные модификации кроссовера.
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