Упомянутую на пресс-конференции Путина школу подготовили к открытию

30.12.2019, 8:51, Новости дня

Закрытую ранее школу №55 во Владивостоке, о которой рассказали на пресс-конференции президенту Владимиру Путину, отремонтировали, она примет детей в 2020 году, сообщила администрация Приморья.

В декабре 2018 года на ежегодной большой пресс-конференции Путина журналист из Владивостока рассказал о проблемах Приморского края, в том числе закрытии школы №55 во Владивостоке. В мэрии сообщили, что учебное заведение было закрыто пять лет назад, тогда туда ходило мало детей, здание частично пустовало.

По итогам конференции Путин поручил министерству просвещения совместно с администрацией Приморского края рассмотреть вопрос о причинах закрытия школы, проверить, соблюдались ли права детей, и доложить об этом. В начале 2019 года жителей района собирали на общественные обсуждения по судьбе этой школы. В результате образовательное учреждение было решено вновь открыть.

«Школа №55 во Владивостоке подготовили к приходу учеников. Здание общеобразовательного учреждения претерпело колоссальные изменения – здесь восстановили кровлю, обновили окна и двери, сантехнику и вентиляцию. Современное и комфортное образовательное учреждение начнет работать уже со следующего учебного года», – передает РИА «Новости» сообщение администрации Приморского края.

Стоимость работ составила почти 105 млн рублей. Мэрия закупила учебное, медицинское, технологическое и спортивное оборудование и инвентарь почти на 18 млн рублей. Все это уже привезли в школу.

«Первого сентября к занятиям здесь приступят около 150 детей. Педагогический коллектив – директор, завуч, учителя-предметники – уже подобран и готов к встрече с учениками», – сообщила замдиректора краевого департамента образования и науки Наталья Василянская.

Напомним, 20 декабря 2018 года Путин в рамках большой пресс-конференции назвал перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток обоснованным решением.



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