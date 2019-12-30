Нефть подорожала на снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на данных о недельном снижении запасов сырья в США и опасениях за ситуацию на Ближнем Востоке.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% – до 67,02 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,1% – до 61,78 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Поддержку ценам на нефть оказывает статистика минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, снизились на 5,5 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение всего на 1,7 млн баррелей.
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Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на данных о недельном снижении запасов сырья в США и опасениях за ситуацию на Ближнем Востоке. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% – до 67,02 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,1% – до […]
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