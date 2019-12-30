В России переименуют все пассажирские самолеты

Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что все гражданские самолеты страны будут переименованы. Пассажирские самолеты будут выпускаться под единым брендом, сообщает телеканал «360».

Слюсарь обратил внимание, что к аналогичному решению пришли уже во многих странах мира. Он отметил, что его целью является правильное распределение инвестиций. Поскольку все продукты будут представлены в одном сегменте – гражданские самолеты, то и все вложения будут приходиться на него. Однако гендиректор ОАК заметил, что пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

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Последнее: Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что все гражданские самолеты страны будут переименованы. Пассажирские самолеты будут выпускаться под единым брендом, сообщает телеканал «360». Слюсарь обратил внимание, что к аналогичному решению пришли уже во многих странах мира. Он отметил, что его целью является правильное распределение инвестиций. Поскольку все продукты будут представлены в […]