Роскачество перечислило правила выбора рыбных консервов

Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов и рассказало, какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья.
«Сначала важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале», – сообщили в Роскачестве.
Большинству консервов достаточно температуры от 0 до 20 градусов Цельсия, но, например, красную икру нельзя хранить при комнатной температуре, и даже в холодильнике. «Идеальная температура – от минус 4 до минус 6 градусов», – передает РИА «Новости» сообщение организации.
Там добавили, что наиболее вкусные консервы производятся из свежевыловленного сырья: например, консервы из горбуши, произведенные на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль – октябрь). На вкус может влиять и сезонность вылова, так как в течение года у рыбы меняется питание, условия обитания, фазы развития.
«Но если рыба изготовлена в другой период, это не говорит о ее низком качестве. Просто она изготовлена из замороженного сырья», – поясняют эксперты.
Для качества рыбных консервов из мороженой рыбы важное значение имеет соблюдение условий ее хранения: она должна храниться при температуре не выше минус 18 по Цельсию, а срок ее хранения – ограничен.
Роскачество рассказало о внешних признаках консервов, непригодных в пищу. В этом списке – бомбаж (вздутие банки с обеих сторон), «хлопуша» (выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце), «птичка» (деформация донышек или крышек в виде уголков). Кроме того, недопустимы подтеки из-за нарушения герметичности шва, ржавчина по закаточному шву и ржавый налет на поверхности банки.
К внутренним дефектам относится белковый налет (творожистый осадок на поверхности рыбы), который неопасен для потребителя, а также струвит (прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония). Не опасным является потемнение внутренней поверхности банки и повышенный водный отстой. Но если банки не вздутые, а содержимое имеет все равно кислый вкус и запах, такой продукт есть нельзя.
Напомним, ранее в декабре Роскачество назвало лучшие российские игристые вина.
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Последнее: Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов и рассказало, какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья. «Сначала важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале», – сообщили в Роскачестве. Большинству консервов достаточно температуры от 0 до 20 градусов Цельсия, но, […]
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