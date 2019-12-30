Изменивший геном эмбрионов ученый осужден в Китае

Суд китайского города Шэньчжэнь провинции Гуандун приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам заключения и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», – указывается в приговоре, передает ТАСС.
В начале года власти Китая подтвердили рождение детей, чью ДНК изменил до рождения китайский ученый Хэ Цзянькуй. При этом власти обвинили ученого в создании генетически «отредактированных» детей, несмотря на запрет по изменению ДНК эмбрионов человека.
С марта 2017 года по ноябрь 2018 года ученый подделал положительные рецензии о своем проекте и набрал для участия в эксперименте восемь пар с целью сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Две беременности оказались успешными. Одна из участвующих в эксперименте женщин родила близнецов Лулу и Нану.
Об исследовании Цзянкуя стало известно в ноябре 2018 года, после чего власти Китая запретили изменение ДНК эмбрионов и начали расследование. Рожденных близнецов планируется держать под постоянным медицинским наблюдением.
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