ГСЧС предупредила о гололеде в Украине

30 декабря в Украине ожидается гололед, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица», – сказано в сообщении.

Укргидрометцентр информирует, что средняя температура 30 декабря в стране составит -5… +1 °C, осадков не прогнозируют.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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