На испытаниях замечен прототип «заряженного» Mercedes-AMG E63 2021

Обновленная «заряженная» модель Mercedes-AMG E63 2021 обнаружена во время тестовых испытаний на одной из трасс.

В частности, разработчики скрыли внешний вид при помощи специальной защитной пленки. Однако можно увидеть, что кузов практически не отличается от предшествующей модификации седана. Вместе с тем Mercedes-AMG E63 2021 имеет фальшрешетку радиатора. Также изменения коснулись формы головной оптики, которые напоминают современные модели.

С задней части применили уникальную форму фонарей, тогда как бампера остались прежними. Под капотом автомобиль установлен 603-сильный двигатель с турбиной. В свою очередь, модификация купе получит увеличенную до 630 л.с. мощность. Премьера Mercedes-AMG E63 2021 запланирована на предстоящий год.

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