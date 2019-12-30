Журналистка Божена Рынска назвала возможных преемников Галины Волчек

Перед смертью Галина Волчек не назвала своего преемника, поэтому россияне пока строят догадки. Свою версию решила высказать журналистка Божена Рынска.

Данная информация появилась в Telegram-канале, который, по некоторым сведениям, ведет сама светская львица. В публикации названы имена людей, которые могут заменить Галину Волчек. В числе преемников оказались Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, а также Марина Неелова, Виктор Рыжаков и Сергей Газаров. Как утверждают данные Божены Рынской, к уходу художественного руководителя «Современника» подготовка началась давно и совсем скоро среди артистов состоится настоящая битва за место.

По мнению журналистки, реальными претендентами на кресло являются Хаматова, Гармаш и Рыжаков. Источник заявил, что Виктор Анатольевич – самая вероятная кандидатура на пост. В последнее время он много общался с Волчек, в связи с чем она доверила ему постановку премьеры.

Рыжакову 59 лет, однако его относят к поколению молодых актеров. Более 5 лет театрал успешно управляет Центром Мейерхольда, имеет значок из МХАТа от Табакова за 20 лет службы, а также преподает в Школе-студии.

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