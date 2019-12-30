Истребитель Су-57 решили оснастить новым оружием

Для истребителя пятого поколения Су-57 создаются новые виды вооружения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа. Напомню, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», – передает РИА «Новости» слова Слюсаря.

Напомним, в четверг гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году.





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