Милявская оценила эксперимент превратившего ее в блондинку с помощью фотошопа поклонника

Лолита Милявская показала в Instagram свой новый образ. Певица оценила эксперимент одного из поклонников, который превратил ее в блондинку с помощью фотошопа.

Знаменитость решила поделиться с аудиторией очередной порцией творчества своих фанатов, один из которых воспользовался специальной программой и преобразил кумира. На опубликованном снимке можно увидеть Милявскую со светлым цветом прядей. Она не могла пройти мимо фото, на котором запечатлена с красивым макияжем и доброй улыбкой. В целом новый образ понравился артистке, однако она заявила, что никогда не пойдет на подобные эксперименты. «Как Вам такая «Снегурочка?» — обратилась к поклонникам звезда эстрады, поблагодарив их за старания.

Созданный с помощью фотошопа стиль Лолиты Милявской оценили не только фолловеры, но и представители шоу-бизнеса. Елену Воробей удивила такая красота артистки, а Николай Басков отметил: образ вышел крутой. По словам Дениса Клявера, певица выглядит шикарно.

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