Опубликованы особенности клавиатуры для нового iPad

30.12.2019, 8:21, Разное

В Сети появились подробности о клавиатуре для планшета iPad от Apple. Не исключено, что замена Smart Keyboard Folio появится на всемирном рынке в следующем году.
Судя по информации с патентов американской компании, сейчас ее сотрудники рассматривают ряд вариантов клавиатуры. Например, iPad может получить агрегат с внедренным трекпадом. Между основой кнопками поместится основной слой сенсоров, меняющий емкость во время нажатия. Специально разработанный механизм будет осознавать все, что хочет выполнить пользователь, но пока остается неясным, как станет функционировать такой алгоритм. К тому же еще три года назад Apple запатентовала клавиатуру для iPad с Touch Bar, но чего-либо конкретного на счет этого фирма не заявила.

Также «Яблоко» собирается нарастить объем производства наушников AirPods Pro в связи с огромным спросом на данный аксессуар. Теперь корпорация намерена получать до двух миллионов единиц этого изделия, для чего уже договорилась с поставщиком из Китая и партнером из Вьетнама. Как посчитали аналитики, только за одни предстоящие праздники Apple заработает на AirPods Pro четыре миллиарда долларов.



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