CBS News — слишком «хрупкий» — возможно, полностью спасти Нотр-Дам не удастся

Как предупредил настоятель пострадавшего от пожара в апреле собора Нотр-Дам, есть 50%-ная вероятность, что полностью спасти одну из главных достопримечательностей Парижа не получится. Французские власти рассчитывают восстановить собор к Олимпийским играм 2024 года, но многие сомневаются в реалистичности таких сроков, передаёт CBS News.

Знаменитый французский собор, Нотр-Дам, возможно, уже не спасти. Настоятель собора утверждает, что одна из главных парижских достопримечательностей до сих пор находится в столь «хрупком» состоянии после произошедшего в этом году пожара, что существует 50-процентная вероятность, что конструкцию не удастся полностью спасти. Строительные леса, установленные ещё до пожара, грозят обрушиться на три свода готической постройки. Пожар в кафедральном соборе произошёл в апреле, когда в здании велись работы по реконструкции. С подробностями Синди Пом.

Возможно, на ночные рождественские мессы парижским верующим придётся привыкнуть ходить не в Нотр-Дам, а в какой-то другой храм.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА: Думаю, у многих семей есть традиция каждый год ходить туда на рождественскую мессу. И это, конечно, заставит эту традицию нарушить.

Впервые с 1803 года на это Рождество в Нотр-Даме не горело огней — всё из-за пожара, нанёсшего в апреле колоссальный ущерб собору XII века, уничтожившего его крышу и обрушившего шпиль конструкции. В момент, когда разгорелся пожар, в здании велись работы по реконструкции.

Как рассказывает настоятель Нотр-Дама, существует 50-процентная вероятность, что постройку спасти не удастся, поскольку, по его словам, собор по-прежнему очень «хрупок».

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет восстановить Нотр-Дам к Олимпийским играм, которые пройдут во Франции в 2024 году. Однако эксперты сомневаются в том, насколько реалистичны поставленные сроки. Как ожидается, непосредственно реконструкция начнётся не ранее 2021-го и может занять годы. Некоторые не теряют надежды и верят, что дорогой для многих собор всё-таки можно будет восстановить.

ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА: Мы, французы, попытаемся реконструировать Нотр-Дам в его прежнем виде — это символ.

Символ, важный для многих далеко за пределами города. В прошлом году Нотр-Дам посетили порядка 13 миллионов человек.

Синди Пом, CBS News.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2019 года.

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